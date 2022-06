Agnes Kraus wieder als Kathl auf Tour

Von: Katrin Hager

Teilen

Ratsch und Tratsch: Als Kathl führt Agnes Kraus wieder durch Holzkirchen und seine Ortsgeschichte mit ihren eigenwilligen Originalen. © privat

„Pack ma’s wieder“, wird es bald wieder durch Holzkirchen rufen: Die Kathl verrät bei ihren Ortsführungen wieder Geschichte und Geschichten zum Schmunzeln und Staunen aus der Holzkirchner Ortshistorie. Heuer bekommt die Kathl sogar Verstärkung.

Holzkirchen – Sechs Jahre ist es her, dass Agnes Kraus erstmals das Leiterwagerl an die Hand nahm, in die Rolle der zugezogenen, aber bestens informierten Kathl schlüpfte und sich zum Streifzug durch Holzkirchen aufmachte. Als Kathl hat die Münchner Schauspielerin seither hunderte Holzkirchner und Neugierige aus Nah und Fern bei ihren Gruppenführungen mitgenommen durch die „Holzkirchner Gschichtn“, hat ihnen erzählt vom Friedshofs-Paganini und vom Löwen im Garten, vom weit gereisten Heldentenor und von wütenden Feuersbrünsten – wahre Episoden und Fußnoten aus der Holzkirchner Ortsgeschichte. Die Kathl gibt nicht nur einen geschichtlichen, sondern auch einen liebenswerten menschlichen Einblick in das alte Holzkirchen mit seinen Originalen.

Nun heißt es wieder „Pack ma’s wieder“: Ab Freitag, 24. Juni, geht die Kathl wieder mit Kleingruppen auf Tour bei ihren „Marktreisen“. Auch eine neue Route hat sie im Gepäck, teilt Kraus mit: die Marktreise „Rundumadum“ rund um den Marktplatz, die für 24. Juli sowie für 29. Oktober geplant ist. Und dabei bekommt die Kathl Verstärkung: Auf dem Spaziergang gibt es kleine Schauspieleinlagen, mit denen einige Darsteller aus dem Ensemble Federspiel, der Holzkirchner Senioren-Theatergruppe, die Kraus leitet, die Vergangenheit zum Leben erwecken. Die Spielszenen nach Franz Josef Pütz aus Tegernsee und Lehrer Eugen Zeheter aus Holzkirchen dauern jeweils fünf bis zehn Minuten. Die Spielorte haben einen historischen Bezug. Die Führungsteilnehmer erfahren, wie man Gold macht und ob der Teufel beim Brunnen seine Hände im Spiel hatte. Der Rundgang endet in Hau’s Brennerei bei einer kleinen Brotzeit. Ähnlich, wie viele der „Marktreisen“ ausklingen. Die Magentratzerl, die es während oder nach dem vergnüglichen Streifzug gibt, sponsern Holzkirchner Gastronomen und Geschäftsleute.

Auf sechs verschiedene Touren ist das Führungsprogramm damit für heuer angewachsen neben den bisherigen Routen „An der Münchner Straß‘“ (24. Juni und 16. September), „Am Bahnhofweg“ (9. Juli und 15. Oktober), „Gemma! Gemma!“ (24. September), „Wenn’s brennt“ (1. Oktober und 19. November) und „Das war einmal“ für Kinder ab fünf Jahren (10. Juli). „Es wiederholt sich keine Geschichte“, betont Kraus. Nähere Infos zu den Stationen und alle Termine gibt es auf www.kultur-im-oberbraeu. de/kathl. Anmeldungen nimmt Kraus unter z 0 89 / 57 96 85 06 und 01 76 / 50 15 03 10 oder marktreise@ t-online.de entgegen. Die Teilnahme kostet 17 Euro, für Kinder bis 14 Jahre acht Euro, bei der Kinderführung für Kinder sechs und für Erwachsene zehn Euro.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.