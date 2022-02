Neue Mittelschule Holzkirchen soll Effizienzhaus 40 werden

Die Mittelschule in Holzkirchen an der Baumgartenstraße wird abgerissen. An gleicher Stelle kommt ein Neubau hin. Für die Umsetzung wurden in der Gemeinderatssitzung nun weitere Entscheidungen getroffen. © Thomas Plettenberg

Fernwärme, ein eigenes Blockheizkraftwerk, Pelletheizung oder Wärmepumpen: Holzkirchen hat untersuchen lassen, welche Energieversorgung für die neue Mittelschule effizient und ökonomisch sinnvoll wäre. Die Ergebnisse wurden nun im Gemeinderat vorgestellt.

Holzkirchen – Aus ökologischer wie ökonomischer Sicht sei die Fernwärme das beste Mittel, um das neue Gebäude der Holzkirchner Mittelschule mit Energie zu versorgen. Das berichtete Stefan Schedl vom Institut für Energietechnik (IFE) in Amberg (Oberpfalz). Sein Institut hatte für die Marktgemeinde verschiedene Möglichkeiten der Energieversorgung miteinander verglichen. Die Ergebnisse stellte Schedl jüngst im Holzkirchner Gemeinderat vor.

Neben dem Anschluss an das gemeindliche Fernwärmenetz sei auch denkbar, ein eigenes Blockheizkraftwerk zu betreiben oder eine Pelletheizung sowie diverse Wärmepumpen einzurichten. Doch sowohl bei den Investitionskosten wie auch bei den Betriebskosten sei die Fernwärme die günstigste Energieart. In Sachen CO2-Bilanz sei zwar die Pelletheizung die beste der verglichenen Optionen. Doch die Fernwärme befinde sich hier im Mittelfeld, sagte Schedl.

Robert Wiechmann (Grüne) wies darauf hin, dass sich die Klimabilanz der Fernwärme noch verbessere. Momentan werde die Fernwärme nicht ausschließlich über die Geothermieanlage der Gemeindewerke erzeugt. Sobald diese aber den „Löwenanteil“ an Fernwärme erzeuge, werde es noch besser, so Wiechmann auf Nachfrage. Simon Ammer (SPD) urteilte, man wäre „schön blöd“, wenn man das eigene Fernwärmenetz nicht nutze.

Thema der Untersuchungen des IFE war zudem der sommerliche Wärmeschutz, also die Frage, wie die Raumtemperatur im Sommer in einem erträglichen Bereich gehalten werden kann. Hier biete sich eine Nachtlüftung durch die geplante Lüftungsanlage an, erläuterte Schedl. Die kühle Luft wird in der Nacht ins Gebäude gezogen. Alternativ könnten nachts die Fenster geöffnet werden, um die Raumtemperatur für den Betrieb tagsüber zu senken. Welche Option sich anbietet, werde sich im weiteren Planungsprozess zeigen, so Schedl auf Nachfrage.

Albert Kraml (CSU) wies darauf hin, dass der Einsatz der Lüftungsanlage einen höheren Stromverbrauch nach sich ziehe. Dazu verwies Simon Ammer (SPD) auf die geplante Photovoltaikanlage. Diese liefere zusätzliche Energie. Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) wagte sogar eine Schätzung: „Ich denke, dass die Photovoltaik 50 bis 55 Prozent des Eigenbedarfs deckt.“

In Bezug auf die energetische Bilanz erfülle das Schulgebäude nach den derzeitigen Planungen nahezu die Bedingungen für ein sogenanntes Effizienzhaus 40. Heißt: Es verbraucht 60 Prozent weniger Energie als ein Gebäude, das sich energetisch an die gesetzlichen Mindestvorgaben hält. Um diesen Standard zu erreichen, sind laut Schedl lediglich einige zusätzliche Maßnahmen an der Gebäudehülle erforderlich, etwa eine optimierte Dämmung und bessere Fenster. Als Effizienzhaus 40 stünde das Schulhaus in Sachen Klimaschutz gut da. Ohne Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, die neue Mittelschule als Effizienzhaus 40 zu bauen.

Andreas Wolkenstein