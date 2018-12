Neue Shell in Marschall: Benzin und andere Kernkompetenzen

Vergangenheit trifft Zukunft: Der langjährige Pächter Franz Singer (3.v.l.) wünscht seiner Nachfolgerin Olga Zoch (rote Jacke) alles Gute zur Tankstellen-Eröffnung am heutigen Donnerstag. Gebaut und betrieben wird die Shell-Station vom Unternehmen Maier-Korduletsch, vertreten durch (v.r.) Juniorchef Lorenz Maier, Josef Bär (Lei ter Technik), Firmenchef Alexander Maier, Thorsten Buchbauer (Technik) und Planer Franz Holzer.

Tankstelle öffnet am Donnerstag

von Andreas Höger

Diesel und Benzin, das reicht nicht mehr. Eine Tankstelle ist zum Mini-Kaufhaus geworden, mit Bistro und Sitzecken. So hat sich auch die kultige „Singer-Tanke“ in Marschall in eine moderne Shell-Station verwandelt. Heute ist Eröffnung.