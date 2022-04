„Viel Papierkram belastet Senioren“: Neue Sprechstunde im Holzkirchner Rathaus

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Der Seniorenbeauftragte der Marktgemeinde: Christian Kapfer-Huber. © Markt Holzkirchen

Holzkirchen – Seit Ende 2020 ist Christian Kapfer-Huber (neben Heidi Thomsen) Seniorenbeauftragter der Gemeinde Holzkirchen. Der 51-Jährige hilft und berät Senioren und ihre Angehörigen in allen 60-plus-Belangen. Ab Montag, 4. April, bietet er dafür eine monatliche Sprechstunde im Rathaus an.

Herr Kapfer-Huber, Sie sind 51 Jahre alt. Wie wird man in diesem Alter Seniorenbeauftragter?

Meine Mutter war krebskrank und ich habe am eigenen Leib erfahren müssen, wie schwer es ist, Diskussionen mit Ärzten und der Rentenversicherung zu führen oder Pflegegeld zu beantragen. Die entsprechenden Formulare sind sehr umfangreich und wenig seniorenbezogen. Senioren können sie entweder nicht lesen, weil die Schrift viel zu klein ist oder sie sind in einem Deutsch verfasst, das nur Juristen verstehen. Aus dieser Erfahrung ist der Wunsch entstanden, mich zu engagieren.

Um das Wissen weiterzugeben, das Sie sich angeeignet hatten, als Sie Ihrer Mutter geholfen hatten?

Ehrlich gesagt, war ich so angefressen, dass ich gesagt habe: es kann doch nicht sein, dass Menschen, die ohnehin schon aufgrund ihres Alters, einer Erkrankung oder Behinderung eingeschränkt sind, sich auch noch mit den Einwänden der Renten- oder Pflegeversicherung herumschlagen müssen! Dafür haben sie doch keine Energie. Ich habe mir jemanden gewünscht, der sagt: Gib mir die ganzen Unterlagen, ich kümmere mich darum.

Ihnen darf man die ganzen Unterlagen in die Hand drücken?

Ja. Meist sind die Anliegen von Senioren mit viel Papierkram verbunden. Wir gehen das dann miteinander durch. Etwa den Fragenkatalog, um eine Pflegestufe zu beantragen. Ich berate auch, welche Möglichkeiten es gibt, die Wohnung behindertengerecht umzubauen. Dafür können Zuschüsse und Förderungen beantragt werden. Auch Mietwohnungen können übrigens behindertengerecht umgebaut werden. Angelegenheiten, bei denen ich nicht direkt helfen kann, vermittle ich weiter. An einen Anwalt, das BRK oder die Nachbarschaftshilfe, je nachdem, worum es geht.

Am kommenden Montag machen Sie das erstmals in einer eigenen Sprechstunde. Warum?

Erfahrungsgemäß gibt es Senioren, die Ressentiments haben, dass bei Ihnen einer vorbeikommt. Die haben zwar Fragen, wollen aber keinen Fremden in ihrer Wohnung. Hier im Rathaus hat das einen offiziellen Charakter. Das ist ein öffentlicher – und damit auch geschützter – Bereich.

Aber tun sich nicht gerade Senioren – die ja auch häufig eine Gehbehinderung haben – schwer, persönlich vorbeizukommen?

Es ist eine Sprechstunde für die Anliegen von Senioren. Nicht zwingend eine Sprechstunde für Senioren. Oft sind es die Kinder von Senioren, die mich anrufen, weil sie sich um die Belange ihrer Eltern kümmern. Wenn mich Senioren selbst kontaktieren, dann nicht, weil sie Fragen zur Beantragung einer Pflegestufe haben, sondern weil sie wissen wollen, welche Freizeitangebote es für Senioren gibt. Die sind noch rüstig und können es gerade über die Mittagszeit einrichten, vorbei zu kommen.

Welche Freizeitangebote gibt es denn für Senioren in Holzkirchen?

Viele! Tanzen im Sitzen zum Beispiel. Oder den 50-Plus-Club, der regelmäßig Stammtische veranstaltet. Ich hatte vor Kurzem eine 80-Jährige, die immer mit ihrem Mann auf den Berg gegangen ist. Dann ist er gestorben, und sie hatte niemanden mehr für ihre Bergtouren. Ich habe gesagt: geh doch mal zu dem Stammtisch, da findest schon jemanden, der mit Dir auf den Berg geht. Alleine wollte sie aber nicht zum Stammtisch gehen. Also habe ich sie begleitet – und kaum waren wir drin, hat sie drei Damen getroffen, die sie kannte. Ich habe dann mein Spezi ausgetrunken und bin gegangen.

Was macht Ihnen Spaß an der Arbeit mit Senioren?

Ich unterhalte mich gern mit der Generation 70plus. Sie hat Geschichten zu erzählen, die ein 40-Jähriger nicht zu erzählen hat. Kürzlich habe ich mit einer Frau gesprochen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Man merkt: diese Generation stand viel tiefer im Schlamassel als wir heute – und sie hat es überstanden. Ich finde das beruhigend. Man ist gleich weniger gestresst.

Seniorensprechstunde

Die monatliche Sprechstunde im Holzkirchner Rathaus findet am Montag, 4. April, von 11 bis 13 Uhr, zum ersten Mal statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer: 08021 / 90 19 79 oder per Mail an: senioren@beauftragte.holzkirchen.de. Bitte nutzen Sie den rückwärtigen Eingang am Herdergarten und warten Sie dort. Sie werden zur vereinbarten Zeit von Herrn Kapfer-Huber eingelassen. Auf Wunsch sind zusätzliche Termine möglich.

