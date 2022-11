Teure Baupreise „ausgesessen“: Neue Strategie für Bauhof-Auslagerung

Da geht’s lang: Ausgeschildert ist der neue Bauhof schon. Mitte 2024 soll die gemeindliche Einrichtung am neuen Standort ihren Betrieb aufnehmen. Neuer Bauhof darf bis zu 27,2 Millionen Euro kosten © Thomas Plettenberg

Läuft alles nach Plan, kann der neue Holzkirchner Bauhof draußen bei Marschall Mitte 2024 den Betrieb aufnehmen. Eine Planungspause im Sommer half, allzu gravierende Preissteigerungen zu vermeiden. Um Kostendeckel und Zeitplan halten zu können, hat sich der Gemeinderat jetzt auf eine Strategie verständigt.

Holzkirchen – „Wir haben gewartet, um die Marktverwerfungen auszusitzen“, erklärte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bei der Vorstellung der Bauhof-Planung. Aufgrund der steigenden Preise auf dem Baumarkt habe man das Großprojekt über den Sommer ruhen lassen. Schmid fügte aber an: „Wir glauben, jetzt den richtigen Moment zu treffen“.

Auch Projektsteuerer Björn Nohe (Planungsbüro Drees und Sommer) zeigte sich zuversichtlich: „Aktuell gibt es die Tendenz, dass der Markt nachlässt.“ So seien momentan 63 Prozent der Leistungen, die der Neubau erfordert, bepreist worden. Daraus ergeben sich Kosten von gut 27,2 Millionen Euro. Die Kalkulation der Gemeinde sieht Risikoreserven von rund 1,8 Millionen Euro vor, die zwar angesichts gestiegener Materialpreise auf etwas über eine Million Euro geschrumpft ist. Die geplanten Ausgaben liegen aber auf dem Stand, den der Gemeinderat vor einem Jahr genehmigt hatte.

Als nächster Schritt steht die Vergabe erster Leistungen an, etwa für Erdarbeiten und Metallbau. Nohe empfahl eine „gestaffelte Vergabe“. Das bedeutet, dass nicht ein großes Leistungs-Paket ausgeschrieben wird, sondern der Neubau in kleinere Pakete unterteilt wird. „Damit kann man etwa bei Preisänderungen im Bauablauf korrigieren“, erklärte Nohe. Außerdem seien so mehr Angebote zu erwarten, da die Firmen mit weniger zeitlichem Vorlauf planen müssen. Ein Vorlauf von zehn Monaten, wie er andernfalls entsteht, sei laut Nohe für viele Unternehmen zu lang.

Zur Diskussion stellte der Ingenieur auch die „bedarfsgerechte“ Anwendung einer Stoffpreisgleitklausel. Eine derartige Klausel ermöglicht es den Unternehmen, nicht auf etwaigen Preissteigerungen beim Material sitzen zu bleiben.

Bei den Gemeinderäten kamen die Vorschläge Nohes gut an. Martin Taubenberger (FWG) zeigte sich erfreut, dass die Kosten auf dem Niveau lägen wie ein Jahr zuvor. Sebastian Franz (CSU) sprach gar von einem „geilen“ Bauhof. Und für Elisabeth Dasch (SPD) stellt der Neubau „den perfekten Bauhof“ dar. Allerdings mahnte sie an, dass angesichts der Kosten über „Prioritäten im Haushalt“ diskutiert werden müsse.

Michael Wohlschläger (CSU) wollte wissen, ob man bestimmte Materialen schon vorab kaufen könne – dann, wenn sie günstig sind, auch wenn sie noch nicht gebraucht werden. Projektsteuerer Nohe signalisierte, dass dies grundsätzlich möglich sei.

Josef Sappl senior (CSU) brachte die Idee mehrerer Bauabschnitten ins Spiel. So könnte man das Verwaltungsgebäude schon errichten, während die Hallen erst später dazukämen. Aus Nohes Sicht ist das aus technischen Gründen nicht machbar, die Gebäude gehörten planerisch zusammen. Außerdem ginge zwar die Preisrallye nicht weiter, sagte der Experte. Billiger werde das Bauen trotzdem nicht. Schmid betonte, dass der neue Bauhof vor allem die Arbeitsabläufe optimieren solle. Obwohl die Mitarbeiter „das Beste draus machen“, sei die Situation jetzt nicht effektiv.

Mit einer Gegenstimme aus der CSU-Fraktion gab der Gemeinderat den Weg für die Fortführung des Projekts und die Anwendung einer Stoffpreisgleitklausel frei und genehmigte Kosten von gut 27,2 Millionen Euro. Einstimmigkeit herrschte beim Beschluss, die Vergabe gestaffelt zu gestalten.

ANDREAS WOLKENSTEIN

