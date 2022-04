Nach Insolvenz von „Tasty Gorilla“: Neue Wirtsfamilie übernimmt am 1. Mai

Von: Andreas Höger

Neue Wirte: Hasan Kaskiran (r.) pachtet ab 1. Mai das ehemalige „Tasty Gorilla“ in Föching und will es unter neuem Namen weiterführen – als moderne Dorfwirtschaft mit Burger, aber auch mit Schnitzel und „kleiner“ Karte. Mithelfen werden dabei Tochter Hatice und Sohn Eren, der bei Dallmayr in München lernte. © privat

Das „Tasty Gorilla“ war einmal. Der Wirt des Föchinger BBQ-Lokals musste im März Insolvenz anmelden. Ein Nachfolger ist schon gefunden: Hasan Kaskiran übernimmt den ehemaligen Föchinger Hof. Der 45-Jährige will wieder stärker auf die Wünsche der Dorfgemeinschaft eingehen, das erste Mal schon am 1. Mai.

Föching – Nach nur drei Jahren ist Schluss mit dem „Tasty Gorilla“: Wirt Steven Keller (53) hatte sein trendiges Gastro-Konzept, das auf Burger, Barbecue und Tex-Mex setzte, im Januar 2019 gestartet. Die Marktgemeinde als Verpächterin hatte sich für ihn als Nachfolger von Hans Sprenger entschieden. Keller baute für 150 000 Euro um und startete durch. Der Föchinger Ableger knüpfte zunächst an den Erfolg an, den Keller an 2017 mit seinem ersten „Tasty Gorilla“ in seiner Heimat Eggenfelden feierte.

Die Umsätze stimmten, doch das Verhältnis zur Dorfgemeinschaft war von Anfang an schwierig. „Er hat uns zu verstehen gegeben, dass er uns nicht braucht für sein Geschäft“, erinnert sich Michael Wohlschläger, Geschäftsführer der Dorfgemeinschaft GbR, die Veranstaltungen organisiert. Im Fasching 2020 trieb der Burschenverein einen grenzwertig deftigen Gorilla-Schabernack, was Keller auf die Palme brachte. „Die Atmosphäre war vergiftet“, sagt Wohlschläger.

Trotz heraufziehender Corona-Beschränkungen expandierte Keller weiter: Er eröffnete weitere „Gorillas“ in Mühldorf und Hallbergmoos. Am Ende aber fehlte die Kraft, um die Pandemie durchzustehen: Ende November schlossen alle vier Standorte. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. März eröffnet.

Keller selbst war es, der seinem Nachfolger Föching schmackhaft machte. „Er wollte, dass ich bei ihm einsteige“, sagt Hasan Kaskiran, „wir sind uns aber nicht einig geworden.“ Der 45-Jährige aber war von den Örtlichkeit angetan. „Föching hat mich angelacht.“ Er war selbst Wirt gewesen in Unterföhring, hatte das Lokal aber zu Beginn der Corona-Zeit abgegeben. Seit fast 15 Jahren betreibt der Kirchheimer einen Feinkost-Catering-Betrieb, seit 2015 ist seine „Saure Ecke“ ein Geheimtipp am Münchner Viktualienmarkt. „Ich kenne die Branche“, sagt Kaskiran.

Feste Trennwand im Saal soll verschwinden

Als er im Rathaus sein Interesse bekundete, beraumte Bürgermeister Christoph Schmid ein Treffen mit den Ortsvorständen an. „Das lief gut, ein völlig anderes Klima“, berichtet Wohlschläger. Kaskiran will in Föching einen kleinen Familienbetrieb aufziehen. Sohn Eren (20) hat bei Dallmayr in München gelernt, Tochter Hatice (22) ist Steuerfachwirtin.

Auf der Speisekarte soll es weiter Burger geben, aber auch eine „kleine Karte“ und „was die Vereine haben wollen“, kündigt Kaskiran an. Laut Wohlschläger ist auch ein Mittagstisch für Handwerker angedacht. Die von Keller eingezogene Trennwand im Saal soll verschwinden und durch eine flexiblen Raumtrenner ersetzt werden.

Da die Chemie zwischen Dorf und Wirt zu passen scheint, stimmte Schmid einen fünfjährigen Pachtvertrag zu. „Klar muss aber sein, dass ein Wirt von den Föchingern allein nicht leben kann“, betont der Bürgermeister.

Wann die Föchinger Traditionsgaststätte wieder öffnet, kann Kaskiran nicht sagen. Im Zuge des Insolvenzverfahrens des Vorpächters gelte es abzuklären, welche Ausstattung übernommen werden kann. Den neuen Namen will der 45-Jährige noch nicht verraten. Nur so viel: „Kein Gorilla mehr, es wird ein einheimischer Name.“ Gastronomisch stellt sich die Wirtsfamilie gleich am 1. Mai vor, beim Maibaumaufstellen. „Wir unterstützen die Vereine und kochen Essen im Biergarten“, sagt Kaskiran.

Maibaum in Föching: Burschen und Trachtler stellen nach 2018 wieder einen Maibaum neben dem ehemaligen „Föchinger Hof“ auf. Beginn ist ab 10 Uhr, dazu gibt’s Weißwürste. Mittags sind Steckerlfisch und Gegrilltes angesagt, dazu spielt der Musikzug Holzkirchen. Um die Getränke kümmert sich die Dorfgemeinschaft GbR.