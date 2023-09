Neuer Internet-Anbieter will Glasfaser bis in die Dörfer legen

Von: Andreas Höger

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Beim Ausbau des Glasfasernetzes in der Marktgemeinde Holzkirchen verfolgt ein neuer Anbieter ehrgeizige Ziele: Die Firma Avacomm will Datenübertragungsraten von 1000 Mbit/s und mehr flächendeckend bis in die Dörfer bringen.

Holzkirchen – Die Internet-Versorgung in Holzkirchen teilen sich drei Anbieter. Neben Marktführer Telekom und Vodafone stiegen 2015 auch die Gemeindewerke Holzkirchen ein, mit hochwertigen Glasfaser-Abschlüssen bis in die Gebäude. Die Marktgemeinde reagierte damit auf das langsame Ausbau-Tempo der privaten Konkurrenz. Wo immer ein Graben gerade offen war, verlegten die Werke Glasfaser. Vor drei Jahren buchten bereits rund 300 Abnehmer den Service.

Jetzt hat die Gemeinde offenbar einen Partner für dieses Netz gefunden. Laut Pressemitteilung wurde bereits am 10. August ein Kooperationsvertrag mit der ortsansässigen Firma Avacomm Systems geschlossen. Das Unternehmen ist in Oberbayern sehr aktiv, etwa im Murnauer Land (Spatzenhausen, Riegsee), in Vaterstetten, im Landkreis Weilheim-Schongau oder im benachbarten Oberlaindern.

Geschäftsführer Helmut Gallitscher kündigt in der Pressemitteilung an, in den kommenden drei Jahren etwa 14 Millionen Euro in den Glasfaser-Ausbau in Holzkirchen zu investieren. Bis zu 8000 Haushalte und Betriebe könnten damit mit einem „zukunftssicheren Glasfaseranschluss“ bis in die Wohnung oder die Betriebsräume ausgestattet werden.

Avacomm will den Ausbau auf eigene Rechnung in Angriff nehmen, ohne Fördermittel des Freistaats und der Gemeinde. „Unser Wunsch ist es, dass künftig in jedem Haushalt schnelles Internet verfügbar ist – und dies nicht nur in der Ortsmitte, sondern auch in den umliegenden Ortsteilen“, wird Zweite Bürgermeisterin Birgit Eibl, die den Vertrag unterzeichnete, in der Pressemitteilung zitiert.

Wo genau das Unternehmen ausbauen will und was die Anschlüsse dann kosten –dazu plant das Unternehmen ab Oktober Informationsveranstaltungen im Oberbräu-Festsaal. Im November will Avacomm sogar „Glasfaserberater“ an die Haustüren schicken, um die Leistungen vorzustellen.

Allerdings: Voraussetzung für den Ausbau ist – wie bei den Mitbewerbern – eine ausreichende Nachfrage im jeweiligen Gebiet oder im jeweiligen Dorf. „Grundsätzlich wird versucht, einen Vollausbau zu realisieren“, teilt Avacomm in der Presseerklärung mit. Je nach Erreichen entsprechender wirtschaftlicher Kennzahlen würden die Ausbauzonen erweitert. Die Glasfaser-Leitungen sollen „minimalinvasiv“ in den Boden gelegt werden. Das Unternehmen kündigt an, Gräben auf Gehwegen oder in Gärten zügig wieder zu schließen.

Unklar ist noch, was genau die „Kooperation“ mit der Marktgemeinde Holzkirchen beinhaltet. Aus der Pressemitteilung etwa geht nicht hervor, ob die Gemeinde ihr bestehendes Glasfasernetz an die Firma Avacomm verkauft hat.

