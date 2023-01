Neuer Treffpunkt und noch mehr: Das ist 2023 in der Gemeinde Otterfing geplant

Von: Andreas Höger

Ende der Kieswüste: Den Landkramer Platz lässt die Gemeinde in diesem Jahr zu einem Ort der Begegnung mit Sitzelementen und Brunnen umbauen. © StefFEn gerber

2023 bekommt Otterfing am Landkramer Platz einen neuen Ort der Begegnung. Bei den Großprojekten (Sportstätten, Mehrgenerationen-Wohnen, Windkraft) sind aber nur kleine Schritte zu erwarten.

Otterfing – Eine Kieswüste, degradiert zum Parkplatz: Der Landkramer Platz im Ortskern fristete lange ein kümmerliches Dasein. In diesem Jahr endet der Dornröschenschlaf. „Aus einem Parkplatz soll ein Gemeinschaftsplatz werden“, kündigt Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) an. Autos bleiben außen vor; Parkplätze gibt es nur noch entlang der Bahnhofstraße und drei gegenüber der Apotheke. Sitzgruppen und Brunnenelemente sollen für Aufenthaltsqualität sorgen. „Ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt“, freut sich Falkenhahn. Die Gesamtkosten werden auf rund 450 000 Euro geschätzt, aus dem Leader-Fördertopf der EU sind 188 000 Euro zugesagt. Jüngst vergab der Gemeinderat den Landschaftsbau an eine Ayinger Firma zum Preis von 283 000 Euro. Möglicherweise lässt das Rathaus dort sogar einen von vier WLan-Hotspots einrichten, die kostenlosen Internet-Zugang ermöglichen.

Bei den Großprojekten, die das Rathaus viele Jahre begleiten, sind heuer keine Durchbrüche zu erwarten. Immerhin: Das Windrad-Projekt im Hofoldinger Forst sollte Schwung aufnehmen. Das Genehmigungsverfahren soll starten. Wenn im Laufe des Jahres konkrete Kostenprognosen vorliegt, erfahren die Otterfinger, wie sie sich am Bürgerwindrad finanziell beteiligen können. Den kleinen Windpark (drei Anlagen) will Otterfing mit den Nachbargemeinden Sauerlach und Aying realisieren. Die Gesamtkosten werden auf 21 Millionen Euro geschätzt. Baubeginn dürfte 2024 sein.

Wohnprojekt

Weitgehend hinter den Kulissen blieb zuletzt das Mehrgenerationen-Wohnprojekt. „Dazu laufen interne Verhandlungen“, deutet Falkenhahn an, will aber nicht nähre darauf eingehen. Zuvorderst geht es um ein geeignetes Grundstück für das Wohnprojekt, von dem Senioren, aber auch junge Familien profitieren sollen. Die gemeindeeigene Thomawiese scheint nicht die einzige Option zu sein. Offenbar laufen im Hintergrund Ankaufsgespräche. „In diesem Jahr sollten wir uns im Gemeinderat über einen Standort im Klaren sein“, sagt Falkenhahn. Geplant ist zudem, heuer noch einmal abzufrage, wer an einem solchen Wohnprojekt Interesse hätte.

Sportstätten

In noch weiterer Ferne steht der mögliche Bau neuer Sportstätten. Laut Falkenhahn ist die Gemeinde gefordert, das alte Sportzentrum am Nordring samt Otterfinger Hof nutzbar zu halten: „Wir werden für die Instandhaltung wieder einiges investieren.“ Den Neubau einer Turnhalle auf dem Skaterpark-Gelände, vom Gemeinderat 2019 per Beschluss ins Auge gefasst, hält der Bürgermeister für wenig realistisch: „Ich sehe keine finanziellen Spielräume für eine solche Großinvestition.“ Finanziell müsse die Gemeinde „die Pflicht vor die Kür“ setzen.

Otterfing 5000

Auch wenn es zuletzt kaum deutliche Bevölkerungssprünge gab, kratzt Otterfing an der 5000-Einwohner-Grenze. Wird die Marke vor der nächsten Kommunalwahl 2026 geknackt, erhöht sich die Zahl der Gemeinderäte von 16 auf 20. „Es zählen nur Erstwohnsitze und da liegen wir aktuell bei 4880“, sagt der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass die 5000er Grenze erst in sieben oder acht Jahren erreicht ist.

Einen sprunghaften Zuwachs könnte die Gemeinde bekommen, wenn die 36 geplanten Wohneinheiten auf dem ehemaligen Preimesser-Gelände neben der Bahnlinie entstehen. Da sich Nachbarn gegen die Planung wehren, dreht der Bebauungsplan in diesem Jahr weitere Genehmigungsrunden.

Feste und Jubiläen

Ein sehr altes und kulturhistorisch bedeutsames Gebäude feiert 2023 sein 500-jähriges Bestehen: Die Berghamer Kirche St. Valentin wurde 1523 erbaut. Gewürdigt wird dieser „Runde“ mit einem Festtag am 9. Juli. Bereits im Mai blickt der Pfarrkindergarten auf sein 50-jähriges Bestehen zurück.

Dazu stehen einige „20-Jährige“ an. Dorffest, Kulturwoche und Challenge Cup – heute kaum mehr aus dem Otterfinger Kalender wegzudenken – wurzeln in der 1000-Jahr-Feier 2003. Gut vorstellbar, dass sie heuer mit besonderen Schmankerln aufwarten.

Der Jahreswechsel

