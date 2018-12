So muss das Christkindl nicht ausfallen

„Holzkirchen hilft“ will mit seiner Wunschzettelbaum-Aktion Kindern und Senioren Wünsche erfüllen, die sonst kein Geschenk zu Weihnachten bekämen. Doch das ist gar nicht so leicht - wegen Datenschutz-Bedenken. Es gibt allerdings eine Lösung, damit das Christkindl heuer nicht ausfallen muss.

Der Verein „Holzkirchen hilft“, der auch zu den Begünstigten der Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ 2018/19 unserer Zeitung zählt, will bei Kindern aus einkommensschwachen Familien und bedürftigen Senioren heuer wieder für eine Weihnachtsfreude sorgen. Zusammen mit dem Autohaus Grasdanner in Holzkirchen startet der Verein wieder eine Wunschzettelbaum-Aktion.

Doch so leicht ist das heuer nicht: Wegen Bedenken aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung kommt der Verein heuer nicht an diejenigen ran, denen die Geschenke zu Weihnachten ein Leuchten in die Augen zaubern will. Ein Problem, vor dem auch die Marktgemeinde steht. Es gibt allerdings eine Lösung, damit das Christkindl heuer nicht ausfallen muss.

Damit zu Weihnachten das richtige Geschenk bereitsteht, können nämlich Eltern für ihre Kinder bis 16 Jahre sowie Senioren ab 70 Jahren ab sofort im Sozialamt im Holzkirchner Rathaus unter Vorlage des Sozialhilfebescheids (SGB II, SGB XII, Wohngeld) einen persönlichen Wunschzettelantrag abholen. Ein bürokratischer Umweg - aber immerhin eine Lösung.

Der Antrag sollte möglichst schnell, spätestens bis 7. Dezember 2018, ausgefüllt an „Holzkirchen hilft“ geschickt werden. Die Wunschzettel werden anonymisiert.

ag