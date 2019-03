Neues Baugebiet: Hier soll der Mensch im Fokus stehen

Architektenwettbewerb für Wiese an der Tölzer Straße in Holzkirchen

Auf der Wiese an der Tölzer Straße in Holzkirchen bahnt sich ein neues Baugebiet an – und dieses soll nach einer klaren Vision entwickelt werden. Jetzt werden erste Details für das künftige Wohnquartier bekannt. Ein Architektenwettbewerb läuft an.