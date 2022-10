Nicht angeschnallt: Holzkirchner (21) bei Unfall in München aus Auto geschleudert

Von: Sebastian Grauvogl

Nicht angeschnallt hatte sich der 21-jährige Holzkirchner (Symbolfoto). © Imago/stock&people (Symbolbild)

Ohne angelegten Sicherheitsgurt saß ein 21-jähriger Holzkirchner im Auto eines 18-jährigen Münchners. Dann kam es zum Unfall. Der Holzkirchner wurde aus dem Wagen geschleudert.

München/Holzkirchen – Wie die Polizei München berichtet, wollte der 18-Jährige am Freitag, 7. Oktober, gegen 23.50 Uhr mit seinem Mercedes das Parkhaus an der Maria-Probst-Straße im Münchner Stadtteil Freimann über die Grundstücksausfahrt nach links in Fahrtrichtung Ingolstädter Straße verlassen. Neben dem 21-Jährigen befand sich auch noch ein 19-jähriger Holzkirchner sowie eine 19-Jährige aus dem Landkreis Miesbach im Fahrzeug. Beim Abbiegen übersah der 18-Jährige den BMW einer 22-jährigen Münchnerin, die mit einer 21-jährigen Beifahrerin aus dem Landkreis München in Richtung Heidemannstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Wucht des Aufpralls lässt Tür aufspringen

Durch die Wucht des Aufpralls gerieten laut Polizei beide Autos ins Schleudern. Dabei öffnete sich die linke hintere Fahrzeugtür des Mercedes. Der dort sitzende und nicht angeschnallte 21-jährige Holzkirchner wurde dadurch aus dem Fahrzeug auf eine Grünfläche geschleudert. Er wurde dabei schwer verletzt und unter notärztlicher Betreuung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige Mercedes-Fahrer sowie die 22-jährige BMW-Fahrerin und ihre Mitinsassin verletzten sich jeweils leicht und wurden vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Während der Unfallaufnahme musste die Maria-Probst-Straße beidseitig gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

