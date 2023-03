Kleinlaster bringt 5520 Kilo auf die Waage

Von: Stephen Hank

Die Polizei führte eine Lkw-Kontrolle durch (Symbolfoto). © Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Einen stark überladenen Kleinlaster stoppte die Autobahnpolizei Holzkirchen. Der Rumäne wollte Messematerial von Italien nach Hannover transportieren.

Holzkirchen ‒ Der Kleinlaster ist für maximal 3500 Kilo zugelassen. Tatsächlich brachte ein Nissan Atleon, den Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen am Samstagvormittag im Rahmen einer Kontrolle stoppten, aber 5520 Kilo auf die Waage – und war damit deutlich überladen.

Spediteur muss Ladung auf zweiten Lastwagen verteilen und Bußgeld bezahlen

Nach Polizeiangaben wollte ein 31-jähriger Rumäne mit dem Nissan Messematerial von Italien nach Hannover transportieren. Die Fahrt endete vorläufig am Samstag um 11.30 Uhr in Holzkirchen. Nachdem die Autobahnpolizei auf ihrer Fahrzeugwaage eine Überladung von knapp über 57 Prozent festgestellt hatte, musste der Spediteur einen zweiten Lkw organisieren, damit die Ladung auf beide Fahrzeuge verteilt werden konnte, und überdies vor Ort ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro bezahlen.

Massive Überladung beansprucht Fahrzeugteile und Bereifung

Zu viel oder falsche Beladung wirkt sich stark negativ auf die Verkehrssicherheit aus, teilt die Polizei mit. Zudem werden die Fahrzeugteile und Bereifung bei einer so massiven Überladung deutlich stärker beansprucht, was wiederum zu Defekten und Reifenplatzern führen kann.

