Notorischer Schwarzfahrer: Unbelehrbarer Holzkirchner muss ins Gefängnis

Weil er seit Jahren immer wieder ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt wird, fährt ein Holzkirchner jetzt ein: Das Amtsgericht hat ihn zu acht Monaten Haft verurteilt.

Holzkirchen – Fahren ohne Fahrerlaubnis: Das wäre eigentlich keine Sache, für die man hinter Schloss und Riegel landet. Weil ein 33-Jähriger aus Holzkirchen sich aber seit Jahren lernresistent zeigt und sich trotz offener Bewährungsstrafe wieder ohne Führerschein ans Steuer setzte, fährt er nun ein. Am Amtsgericht wurde er zu acht Monaten Haft verurteilt. „Da muss das Gericht auch mal bei einem kleineren Delikt hart durchgreifen“, sagte Amtsrichter Walter Leitner.

Der 33-Jährige hat seit Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Trotzdem wird er immer wieder am Steuer erwischt. Der Holzkirchner hat deshalb schon mehrere Einträge im Bundeszentralregister stehen. Von seinen insgesamt 17 Vorstrafen stehen neun in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis. Drei weitere Fälle aus dem vergangenen Jahr ließen das Fass nun überlaufen. Im Juni wurde der Holzkirchner auf der A 8 bei Weyarn erwischt, zwei Monate später kontrollierte ihn die Polizei in Holzkirchen. Ebenfalls im August wurde er in Warngau aus dem Verkehr gezogen.

Verbale Entgleisungen gegen Ex-Vermieter

Am selben Tag ließ sich der Holzkirchner zudem zu einer Beleidigung inklusive Bedrohung hinreißen – gerichtet an den Mann, bei dem er bis August 2020 in Warngau zur Miete lebte. Seinen Ex-Vermieter nannte er „Nazi“ und wünschte ihm zudem, dass er nicht heil zu Hause ankäme und verunglücke. In Summe stand so dreimaliges vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Beleidigung und Bedrohung in der Anklageschrift zu Buche.

Zugute hielt das Gericht dem Holzkirchner, dass er gleich zu Beginn der Verhandlung über seinen Anwalt Werner Kränzlein weitgehend reinen Tisch machte. „Die beiden Fahrten ohne Fahrerlaubnis in Holzkirchen und Weyarn werden eingeräumt“, so Kränzlein. Beim vermeintlichen Vergehen in Warngau sei jedoch die Frau des 33-Jährigen gefahren. Beleidigung und Bedrohung gegen den ehemaligen Vermieter seien wiederum so gefallen – „auch wenn mein Mandant bei dem Unglück, das er dem damaligen Vermieter wünschte, selbst keinen Einfluss nehmen wollte“, ergänzte der Verteidiger. „Er hat ihm mehr oder weniger einfach nur die Pest an den Hals gewünscht.“ Wie es dazu kam, das erklärte der 33-Jährige selbst: „Er hat einfach unsere Schlösser ausgetauscht, während wir nicht da waren.“ Eine Monatsmiete sei wohl noch offen gewesen, weshalb sich der Vermieter dazu gezwungen sah, diesen Schritt zu gehen. Ohne Absprache mit dem Angeklagten, was bei diesem das Fass zum Überlaufen brachte.

Seine Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis versuchte er trotz seines Geständnisses zu rechtfertigen. „Es handelte sich beide Male um Dienstfahrten“, so der 33-Jährige. Wäre er nicht hingefahren, „hätten wir die Frist für unsere Aufträge nicht einhalten können“. Geld für ein Taxi habe er damals nicht gehabt.

Auch wenn er sich für seine „Dummheiten, die ich da gemacht habe“, mehrmals entschuldigte und auch erklärte, sich wieder resozialisieren zu wollen, half das nichts mehr. Die Staatsanwältin forderte neun Monate Freiheitsstrafe wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

„Hallo, hier ist die Polizei“: Bäckermeister aus Miesbach überführt Trickbetrüger

Verteidiger Kränzlein wusste, dass es nicht gut um seinen Mandanten stand, und bat letztlich darum, „Gnade vor Recht ergehen zu lassen“. Eine hohe Geldstrafe sollte es statt der Freiheitsstrafe sein. So weit konnte aber auch Richter Leitner kein Auge mehr zudrücken und sah die achtmonatige Freiheitsstrafe, die er gegen den Holzkirchner verhängte, für zwingend an. In Sachen Beleidigung sprach der Richter von einer „nachvollziehbaren Äußerung im Hinblick auf die emotional aufgewühlte Situation“. Dennoch bleibe bei der Fülle an Vorstrafen nur eine Freiheitsstrafe als einzige Option – damit der bislang Unbelehrbare aus seinen Fehlern lernt.

hph