Oberland-Card: Weitere Landkreise sind mit an Bord

Machen gemeinsame Sache: (v.l.) Landrat Olaf von Löwis, seine Weilheim-Schongauer Kollegin Andrea Jochner-Weiß und sein Kollege aus Garmisch-Partenkirchen, Anton Speer. © Bst

Die regionale Wirtschaft stärken: Das ist das Ziel der Oberland-Card. Im Kreis Miesbach gibt es das Bonusbezahlsystem bereits seit eineinhalb Jahren – jetzt sind auch die Kreise Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau an Bord. Doch ein Selbstläufer ist die Karte noch lange nicht.

Holzkirchen - Die Landrätin von Weilheim-Schongau, Andrea Jochner-Weiß (CSU) sowie ihr Garmisch-Partenkirchener Kollege Anton Speer (FWL) sind extra den weiten Weg nach Holzkirchen gefahren, um im regionalen Lebensmittelladen „MachtSINN“ mit dem Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU) die Oberland-Card vorzustellen – ein Zeichen dafür, dass es ihnen ernst ist, das regionale Bonusbezahlsystem auch in ihren Landkreisen einzuführen. „Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld in der Region bleibt und hier ausgegeben wird“, sagt Speer. Löwis ergänzt: „Regionalität ist Qualität, Regionalität ist Nachhaltigkeit, Regionalität ist Trumpf!“

Mehr als 2000 Menschen machen schon mit

Im Kreis Miesbach gibt es die Oberland-Card bereits seit eineinhalb Jahren (wir berichteten). Etwa 2000 Menschen kaufen damit ein, hinzukommen rund 400 Arbeitnehmer, die sie von ihren Arbeitgebern als steuer- und sozialabgabenfreie Sachleistung aufgeladen bekommen. Das sagt Alexander Schmid, Wirtschaftsvorstand der Regionalentwicklung Oberland (REO), auf deren Initiative die Karte zurückgeht. Fast 50 regionale Geschäfte beteiligen sich als sogenannte Akzeptanzpartner an dem System. Bei ihnen können die Inhaber der Karte mit jedem Einkauf Punkte sammeln, die sie später einlösen können.

Klingt wie ein gewöhnliches Bonusbezahlsystem, wie es auch Amazon anbietet. Der Unterschied ist: ausschließlich Erzeuger und Kaufleute aus der Region Oberland profitieren davon. „Wir wollen, dass die Produkte und Dienstleistungen, die in unserer Region mit viel Liebe und Sorgfalt erzeugt werden, an die Kunden gebracht werden“, so Löwis.

Bad Tölz-Wolfratshausen soll sich anschließen

Weil zur Region Oberland auch die Kreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen gehören, soll das bislang auf den Kreis Miesbach beschränkte Angebot jetzt ausgeweitet werden. „Ich bin mir sicher, dass die Tölzer bald aufspringen, wenn sie von der Oberland-Card eingekreist sind“, ist Schmid überzeugt. Da es in Tölz bereits ein lokales Wertkartensystem gebe, sei das Interesse zunächst nicht ganz so groß gewesen.

Ein Selbstläufer ist das System ohnehin nicht. Um möglichst viele Karten in Umlauf zu bringen, setzt die REO auf die Arbeitgeber. „Sie haben mit der Card die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern steuer- und sozialabgabenfrei Sachleistungen im Wert von 50 Euro zu bezahlen“, erklärt Schmid. Um die private Wirtschaft von der Card zu überzeugen, sollen kommunale Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen. Jochner-Weiß: „Wir werden mit wehenden Fahnen voranmarschieren und den Beschäftigten des Landratsamtes die Oberland-Card ausgeben.“ Eine rechtliche Prüfung habe ergeben, dass das für Angestellte im öffentlichen Dienst möglich ist. Schwierig ist es dagegen für Beamte, die jedoch nur einen geringen Teil der Belegschaft ausmachen. Doch auch für sie wollen die Landräte ein Lösung finden.

Kommunale Arbeitgeber wollen mit gutem Beispiel vorangehen

Löwis will auch die Beschäftigten der Tochterunternehmen des Landkreises in den Genuss der steuerfreien Sachleistung via Oberland-Card bringen. Dazu zählen auch die 1300 Mitarbeiter des Krankenhauses Agatharied: „Wir sind zwar in der Miese, aber mit Blick auf den Fachkräftemangel ist es sinnvoll, mit diesem Benefit unsere Arbeitsplätze aufzuhübschen.“

Im Kreis Miesbach zählen unter anderem das Arabella Hotel am Spitzingsee, das Markus-Wasmeier-Museum, das Holzkirchner Einrichtungs- und Planungsbüro Neumeier sowie zahlreiche Handwerksbetriebe zu den Arbeitgebern, die mitmachen.

Doch nicht nur Oberland-Card-Inhaber müssen gewonnen werden. Es bedarf auch sogenannter Akzeptanz-Partner, also Geschäfte, die die Karte akzeptieren. Für die ist die Teilnahme mit 25 Euro pro Monat durchaus kostspielig. Sie profitieren dabei aber auch von den Marketingmaßnahmen im Rahmen der Oberland-Card.

