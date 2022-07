Oberland Realschule Holzkirchen verabschiedet „pfiffigen Jahrgang“: Alle Schüler haben bestanden

Von: Jonas Napiletzki

Freudige Entlassung: In der Sauerlacher Mehrzweckhalle überreichte Joachim Fischer, Rektor der Oberland Realschule Holzkirchen, das Zeugnis an Maja Danninger und 133 Mitschüler. © Thomas Plettenberg

Joachim Fischer, Leiter der Oberland Realschule, hat einen „netten Haufen“ verabschiedet: die zehnten Klassen. In dem „pfiffigen Jahrgang“ haben alle ihren Abschluss geschafft.

Holzkirchen/Sauerlach – „Richtig prima“ war die Zeugnisübergabe der zehnten Klassen aus Sicht von Joachim Fischer, Leiter der Oberland Realschule in Holzkirchen. Die Feier fand aus organisatorischen Gründen nicht wie üblich in der Marktgemeinde, sondern mit rund 600 Gästen in der Mehrzweckhalle in Sauerlach statt. „Proppevoll“ und mit „ordentlichen Temperaturen“ – aber rundum gelungen.

Wie Fischer berichtet, haben alle 134 Schüler des Jahrgangs die Prüfungen bestanden. „Über eine 100-Prozent-Quote freut sich natürlich der Schulleiter.“ 35 Prozent der Abschluss-Schüler hätten eine Eins vor dem Komma ihres Notendurchschnitts. „Das war ein hervorragender Jahrgang und die Anstrengung hat sich für alle gelohnt“, betont Fischer. Er selbst habe die Jugendlichen schon als Kinder in der fünften und sechsten Klasse erlebt. „Es war schon immer ein ganz netter Haufen mit dem Herz am richtigen Fleck.“

Schulleiter lobt Schüler: „Alle haben sich super entwickelt“

Die positive Entwicklung seiner Schützlinge verdeutlichte Fischer bei der Verabschiedung mit der Geschichte eines chinesischen Bauern. Der habe das Wachstum seiner Pflanzen erzwingen wollen, in dem er immer wieder an ihnen gezupft habe. „Die Pflanzen sind alle vertrocknet.“ Ganz anders hätten das seine Schüler erlebt. „Sie konnten bei uns wachsen, wie sie wollten“, fasst Fischer im Nachgang zusammen. „Und alle haben sich super entwickelt.“

Der Zeugnisübergabe voran gingen Worte der Schülersprecher, der stellvertretenden Schulleiterin Birgid Heumann und der Vertreterin des Elternbeirats, Irene Schmid. Holzkirchens Rathauschef Christoph Schmid vertrat die Marktgemeinde; Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner gab sich ebenfalls die Ehre.

Abschlussball haben die Absolventen selbst organisiert

Nachdem die Absolventen ihre Zeugnisse überreicht bekommen hatten, ehrte Fischer besonders engagierte Schüler mit Gutscheinen für ein Holzkirchner Bistro, Einser-Absolventen erhielten Gutscheine für eine Parfümerie.

Weiter vom Buffet ging es für die Schüler abends ins Gasthaus Bruckmühle. „Es gab keinen von der Schule organisierten Abschlussball – das haben wir uns nicht getraut“, erklärt Fischer. Die Feier im Valleyer Mühlthal hatte der „pfiffige Jahrgang“ selbst initiiert. Und damit sein gesundes Wachstum unterstrichen.

Die Absolventen der Oberland Realschule Holzkirchen 2022

Klasse 10a: Jakob Brunner, Maximilian Deutschenbaur, Markus Fischhaber, Maximilian Geyer, Julian Hermann, Simon Hofmeister, Markus Huber, Lukas Jobst, Paul Killer, Marinus Kirmayr, Maximilian Köll, Franz Küßner, Luis Leiter, Benedikt Lößl, Ludwig Meisl, Valentin Pröbster, Andreas Reithmeier, Florian Trömer.

10b: Lennart Bassen, Helin Ciftci, Sevgi Coskun, Maja Danninger, Luca De Felice, Daniela Dzambo, David Eberlein, Isabell Eckert, Florian Externbrink, Barbara Höß, Magnus Kaltwasser, Leon Lechner, Sebastian Lechner, Quirin Lehrer, Alexander Lohner, Cedric Maier, Letizia Prem, Isabella Queiroz de Almeida, Luca Salvamoser, Andreas Strzoda, Johanna Ürmösi, Tim Weißbach.

10c: Simon Bernlochner, Leni Bock, Josepha Erl, Marie Goldner, Sophie Gschwendtner, Emil Guthan, Hayley Hart, Laura Hartinger, Leah Hein, Nina Hensel, Bernadette Huber, Alexandru Ionescu, Simon Kößl, Sarika Phan Lung Peredo, Rumiana Pripon, Julia Rödl, Coralie Russ, Hanna Schmidt, Sophia Schmidt, Marie Schweiger, Maisie Sigrist, Emma Weber, Isabel Wegscheider, Victoria Winkler, Mia Wölfel, Hannah Zimmermann.

10d: Mario Balint, Ben Beggel, Lucine Boos, Veronika Brenninger, Agnes Dold, Alexander Emmerich, Johanna Engl, Severine Frank, Matthias Frei, Leonie Freundl, Maximilian Fuchs, Luis Gehrke, Silvia Hummel, Margret Jaud, Franziska Killer, Valentin Kral, Sebastian Laufer, Lea Meixner, Martina Probst, Antonia Schlickenrieder, Rudolf Schütz, Regina Utz, Magdalena Wetzl, Maximilian Zellner, Christina Zimmerling.

10e: Karin Arhip, Kieu Anh Dang, Sonja Daum, Lena-Marie Ferschl, Antonia Frank, Laura Hartl, Till Hofmann, Anna Huber, Benjamin Huber, Chiara Cecilia Ireta Poth, Emily Jost, Alina Kapfer, Konstantin Kapfer, Maximilian Klein, Maximilian Krauß, Selina Kuhn, Luis Le-Good, Samuel Martin, Lise Menger, Leonie Munaretto, Johanna Neumaier, Sophie Schmidberger, Theresa Schmidhofer, Emma Sigl, Bastian Sölch.

10f: Henry Bauer, Michael Bognar, Leoni Büsch, Xaver Döhla, Samuel Eckstein, Eric Eull, Alejandro Ferreira Andujar, Michel Hartmann, Lars Langenhan, Finja Lohmann, Antonio Mann, Caspar Röder, Luca Schürkes, Korbinian Taubenberger, Luis Wagmüller, Lukas Wagner, Emil Ziegler, Moritz Zimmermann. (nap)

