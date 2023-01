Ohne Zulassung zum TÜV? Miesbacher begeht verhängnisvollen Fehler

Von: Katrin Hager

Teilen

Bei einer Verkehrskontrolle in Holzkirchen stoppte die Polizei einen jungen Mann mit einem Wagen ohne Zulassung und ohne Kennzeichen (Symbolbild) © dpa

Auf dem Weg zur Hauptuntersuchung in Holzkirchen ist einem Miesbacher ein verhängnisvoller Irrtum unterlaufen. Die Polizei unterband die Weiterfahrt. Jetzt sieht er einem Strafverfahren entgegen.

Holzkirchen – Auf der Fahrt zum TÜV hat die Polizei am Dienstag in Holzkirchen einen 26-Jährigen am Steuer eines Nissan ohne Zulassung erwischt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Laut Polizeibericht kontrollierte eine Streife den grauen Wagen gegen 13.25 Uhr in der Holzkirchner Industriestraße, weil dieser ohne Kennzeichen fuhr. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein Miesbacher, das Auto zur Hauptuntersuchung vorführen wollte. „Da an dem Fahrzeug jedoch keine Kennzeichen angebracht waren, wurde die Weiterfahrt unterbunden“, meldet die Polizei. Den 26-Jährigen erwarte ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Fahrt ohne Zulassung in bestimmten Fällen erlaubt – in einem aber sicher nicht

Die Polizei stellt klar, dass Fahrten mit einem nicht zugelassenen Pkw zwar erlaubt sind, wenn diese in Verbindung mit dem Zulassungsverfahren stehen. „Dazu zählen zum Beispiel Fahrten, die zur Anbringung der Stempelplakette getätigt werden, sowie Fahrten zur Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung.“ Fahrten ohne Kennzeichen seien hingegen generell, auch mit vorliegender eVB-Nummer, nicht erlaubt.

ag