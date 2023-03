Online-Netzwerk für Nachbarschaftshilfe: Polizei rät zur Vorsicht

Teilen

Anders als Facebook verzichtet das Online-Netzwerk „nebenan.de“ auf personalisiertes Online-Marketing. © Andre M. Chang / dpa

Ein Berliner Unternehmen wirbt derzeit mit Flyern für eine Plattform im Internet. „nebenan.de“ verspricht Nachbarschaftshilfe unter Holzkirchnern – nicht ohne dabei wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Die Polizei rät mit Blick auf die User zur Vorsicht.

Holzkirchen – Zahlreiche Holzkirchner hatten dieser Tage einen Flyer im Briefkasten. Er macht auf die Plattform nebenan.de aufmerksam, die der Vernetzung unter Nachbarn dienen soll. „Eine Bohrmaschine ausleihen, Kleinmöbel verkaufen, Kinderkleidung verschenken oder ein gebrauchtes Rad finden – alles unter Nachbarn“, heißt es in dem Flyer der Plattform-Gründer Till Behnke und Ina Remmers. Die beiden hatten nebenan.de im Jahr 2015 gegründet, betrieben wird die Plattform von dem Unternehmen Good Hood GmbH mit Sitz in Berlin.

Wie die Polizei Holzkirchen auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich bei der Plattform um ein echtes Angebot – und nicht um eine fiktive Website, die der Abzocke dient. Dennoch sollten sich Nutzer sorgfältig überlegen, ob sie sich anmelden wollen: „Auf Verbraucherschutzportalen gibt es schlechte Bewertungen“, so eine Sprecherin der Holzkirchner Inspektion. „Diese Bewertungen beziehen sich nicht auf die Plattform an sich, sondern auf die dort registrierten Nutzer.“ Strafrechtlich sei die Plattform aber nicht in Erscheinung getreten. Sie sei der Polizei nur durch Mitteilungen zu den Flyern bekannt, die derzeit im Umlauf seien.

Grundsätzlich rät die Polizei, bei Flyern wie diesen den gesunden Menschenverstand und eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Eine vorherige Recherche im Internet sei hilfreich, bei Zweifeln könne man jederzeit die Polizei zurate ziehen.

In Holzkirchen gibt es bereits seit mehr als 22 Jahren ein ähnliches Angebot: „tauschzeit Holzkirchen“ ist eine Form der Nachbarschaftshilfe, die auf Gegenseitigkeit beruht: Hier gibt’s zum Beispiel Marmelade gegen Haareschneiden, Sprachunterricht gegen Fensterputzen. Auch der soziale Aspekt – etwa gemeinsame Unternehmungen – findet Berücksichtigung. Die tauschZeit-Organisatoren kennen den Flyer bereits. Sie haben sich dazu aber noch keine Meinung gebildet: Das Thema stehe auf der Agenda der nächsten Teamsitzung, teilte Andrea Vetter auf Nachfrage mit. Genauso ist der Stand bei der ökumenischen Nachbarschaftshilfe Holzkirchen: „Ich kenne den Flyer“, sagt Gabriele Pfleger, „ich habe ein Fragezeichen drauf gemacht.“ Man wolle sich bei einem Treffen mit den Organisatoren der „tauschZeit“ und der Holzkirchner Gemeinwesenbeauftragten Barbara Brandlhuber damit befassen.

Die Plattform nebenan.de ist für Privatnutzer kostenlos. Sie finanziert sich unter anderem über kostenpflichtige Profile von lokalen Gewerbetreibenden und über bezahlte Inhalte ausgewählter Werbepartner. Eigenen Angaben zufolge verzichtet das Unternehmen auf sogenanntes Retargeting, also personalisierte Online-Werbung entsprechend dem Surfverhalten der Nutzer.

