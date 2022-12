Schilder-Diebe im Landkreis Miesbach: Langfinger lieben das „Elend“

Von: Jonas Napiletzki

Beliebtes Opfer: Populäre Schilder wie „Spitzingsattel“ sind laut Straßenbauamt bei Dieben beliebt. © Archiv TP

Auch heuer verzeichnen die Polizeien im Landkreis Miesbach wiederholt Diebstähle von Ortsschildern. Gefährdet sind besonders populäre Namen.

Landkreis – „Es ist ein wiederkehrendes Problem“, sagt Johann Brandhuber. Der Dienststellenleiter der Polizei in Holzkirchen spricht von Ortsschildern und anderen Verkehrszeichen, die im Landkreis immer wieder abmontiert und gestohlen werden.

Zur Jahresbilanz sagt Brandhuber: „Wir hatten solche Fälle in den Jahren 2021 und heuer sechs Mal in unserem Einzugsbereich.“ Einmal war es das Ortsschild der Marktgemeinde selbst, gleich zweimal war Marschall betroffen, einmal Sufferloh und einmal Großhartpenning. „In Otterfing waren drei von vier Schrauben gelöst – dann wurden die Täter wahrscheinlich gestört.“ Zusammen mit Holzkirchen ist die nördlichste Gemeinde quasi der Brennpunkt der Schilder-Diebe. Auch ein Hinweis auf Wildwechsel, ein Halteverbotsschild und eine Geschwindigkeitsbegrenzung sind abhanden gekommen. Das Vorgehen müsse dabei geplant sein: „Man muss schon einen passenden Schraubenschlüssel oder eine Ratsche dabei haben“, sagt Brandhuber. Einfach runterreißen ließen sich die Schilder nicht.

Schilder werden teilweise zufällig wiedergefunden

Die Motive der Täter vermutet Brandhuber im sentimentalen Bereich. „Vielleicht zieht jemand um, der lange in Holzkirchen gewohnt hat, und will sich ein Andenken mitnehmen.“ Andere würden sich die Schilder vielleicht im Partykeller aufhängen. Der Dienststellenleiter kann sich in den meisten Fällen nicht vorstellen, dass es sich bei den Taten um einen bewussten Eingriff in den Straßenverkehr handelt. Unter Umständen könne das aber als ein solcher gefährlicher Eingriff gewertet werden.

Primär, erklärt der Polizist, gehe es aber um einen einfachen Diebstahl. Als besonders schwer könne die Tat nicht gewertet werden, da die Schilder mit normalen Werkzeugen gelöst werden können und nicht separat gesichert sind. „Fakt ist aber, dass wir sehr darauf bedacht sind, den Zustand wieder herzustellen.“ Dafür sollten sich Autofahrer melden, denen ein fehlendes Schild auffällt. Gleiches gilt natürlich auch dann, wenn der Diebstahl beobachtet wird. „Einmal hat es geklappt, dass wir angerufen wurden und Jugendliche beim Abmontieren erwischt haben“, sagt Brandhuber. Teilweise kann es auch passieren, dass Verkehrszeichen später wieder entdeckt werden – mit Hilfe von Kommissar Zufall. „Wenn wir aus anderen Gründen bei jemandem in der Wohnung sind, ist es schon vorgekommen, dass dort Schilder an der Wand hingen.“

Populäre oder kuriose Schilder besonders gefährdet

Insgesamt habe die Zahl der Schilder-Diebstähle zumindest nicht zugenommen, es gebe aber Häufungen. Auch die Miesbacher Polizei bestätigt auf Nachfrage. „Vereinzelt gibt’s das immer wieder mal“, sagt Simon Irger, Verkehrssachbearbeiter in der Kreisstadt. Für Ersatz seien dann – je nach Lage – der Bauhof der Gemeinde, des Landkreises oder das Staatliche Bauamt zuständig. Letzteres spricht von einem Schaden pro Schild in Höhe von rund 150 Euro. Stefan Leitner, Bereichsleiter Straßenbau, erklärt: „Der Erfahrung nach werden grüne ,Weilerschilder’ öfter geklaut; insbesondere dann, wenn die Weiler besondere, populäre oder kuriosere Ortsbezeichnungen haben, wie beispielsweise ,Elend’, ,Schweintal’, aber auch ,Achenpass’ oder ,Spitzingsattel’.“ nap

