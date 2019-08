Parkplatz-Streit in Holzkirchen: BMW- und Jaguar-Fahrer rasten aus

Vor einer Apotheke in Holzkirchen eskalierte ein Parkplatzstreit. Ein BMW- und ein Jaguar-Fahrer schlugen ihre Autotüren aneinander. Der genaue Hergang bleibt strittig.

Vor einer Apotheke in Holzkirchen wurde es am Mittwoch kurios. Ein BMW- und ein Jaguar-Fahrer schlugen aus Wut ihre Autotüren aneinander. Der genaue Hergang bleibt strittig. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Wie die Polizei meldet, geschah der Unfall gegen 10.20 Uhr. Ein 52-jähriger Oberhachinger saß auf den Parkplätzen vor einer Apotheke am Marktplatz 15 in seinem schwarzen Jaguar S-Type. So viel scheint sicher.

Nun der Hergang, den der Jaguar-Fahrer bei der Polizei angab: Ein neben ihm parkender Autofahrer schlug die Beifahrertür seines BMWs gegen die Beifahrertür des Jaguars, sagte der Oberhachinger. Er gab weiter an, mit dem Pkw-Fahrer Blickkontakt gehabt zu haben. Dieser habe also mitbekommen müssen, was passiert war. Dennoch fuhr er weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei ermittelte daraufhin den BMW-Fahrer, einen 27-jährigen Holzkirchner. Er schilderte die Situation anders. Er sei von dem Jaguar-Fahrer angesprochen worden. Als der Holzkirchner aber nicht reagierte, habe der Oberhachinger seine Fahrertür absichtlich gegen die Beifahrertür des BMW geschlagen. Daraufhin schlug der Holzkirchner in einer Kurzschlussreaktion die Beifahrertür des BMW gegen die Fahrertür des Jaguars.

Die Polizei muss nun ermitteln, welche Darstellung stimmt. Dafür bittet sie um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen melden, unter der Telefonnummer 0 80 24 / 9 07 40.

Eines ist allerdings schon klar: Billig war der Vorfall nicht. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf 1250 Euro.

