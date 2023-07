Pasold-Weissauer-Schule verabschiedet Absolventen

Teilen

Nachdenkliche Töne stimmte Schulleiterin Kathrin Schilbach im Waitzinger Keller in Miesbach an. Hier feierten die Absolventen der Pasold-Weissauer-Schule mit ihren Eltern den bestandenen Schulabschluss. © MK

In feierlichem Rahmen hat die private Pasold-Weissauer-Wirtschaftsschule die diesjährigen Absolventen verabschiedet. Neun Schüler schafften eine Eins vor dem Komma.

Holzkirchen – Nachdenkliche Töne hat die Leiterin der Pasold-Weissauer-Wirtschaftsschule, Kathrin Schilbach, bei der Verabschiedung der Absolventen angestimmt. Die Privatschule hatte den Waitzinger Keller in Miesbach als Örtlichkeit für die Feier gewählt. Alle Gäste hatten sich dem Anlass entsprechend herausgeputzt in eleganten Sommerkleidern, im Anzug oder in Tracht.

Schilbach stand auf der mit Blumen und silberfarbenen Luftballons geschmückten Bühne – und fand die richtigen Worte: Das Ende der Schulzeit sei eine Zeit der Veränderung, sagte sie laut einer Mitteilung des Sekretariats der Schule. Es sei jetzt an der Zeit, Abschied zu nehmen von lieb gewonnenen Traditionen: „Nie wieder um 8.12 Uhr ins Schulhaus hetzen und als Ausrede eine Zugverspätung vorbringen, auch wenn man ein paar Straßen weiter wohnt“, so Schilbach augenzwinkernd. „Nie wieder ist der Job schon um 13.05 Uhr beendet, und nie wieder hat man so viele freie Zeit.“

In die Freude über die erfolgreich bestandenen Prüfungen mische sich auch Ungewissheit: „Was wird die nächste Zeit bringen? Wie werde ich mich schlagen? Werde ich zurecht kommen ohne die vertraute Umgebung, ohne die Schulfreunde, die den Alltag fünf, vier, drei oder zwei Jahre begleitet haben“, sagte die Schulleiterin. Jetzt sei es an der Zeit, sich dem Neuen, Unbekannten zu stellen, neugierig zu sein auf das, was komme: Zum Beispiel, sich im September zum ersten Mal pünktlich am neuen Arbeitsplatz einzufinden, offen auf Kollegen zuzugehen, Spaß am Job zu entwickeln oder in der FOS oder am Gymnasium weiter zu lernen, sich auf neue Lehrer und Klassenkameraden einzulassen, neue Herausforderungen zu bewältigen.

Schilbach adressierte nicht nur ihre Schüler: „Auch für die Eltern beginnt eine neue Zeit, eine Zeit, in der Sie das Loslassen lernen müssen und sich an den ersten Schritten im echten Leben Ihres Kindes freuen können.“ Sie schloss ihre Rede mit einem Sinnspruch: „Ob ein Jahr neu wird, liegt nicht am Kalender, nicht an der Uhr. Ob ein Jahr neu wir, liegt an uns.“

Bei der Feier erhielten alle Absolventen mit einem Notenschnitt bis 1,5 eine Urkunde der Regierung für ihre Leistung. Das sind heuer acht Schüler. Eine glatte 1,0 schaffte Johanna Neugirg, gefolgt von Alina Martin und Florian Hutfluß mit Notenschnitt von 1,10. mm

Die Besten: Johanna Neugirg: 1,0; Alina Martin: 1,10; Florian Hutfluß: 1,10; Raphael Gramüller: 1,22; Lisana Holzapfel: 1,33; Thomas Zimmermann: 1.33; Mia Wißmeier: 1,33; Moritz Winzenhöller: 1,50; Marc Göttler: 1,87.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.