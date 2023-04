„Trauernde sollen erfahren, dass sie nicht allein sind“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Mit Symptomen der Trauer befasst sich einer der Themenabende im Vorfeld des Trauercafés. Melanie Schreuder hat das Konzept dazu entwickelt. © Thomas Plettenberg

Pastoralassistentin Melanie Schreuder spricht im Interview über das im Sommer startende Trauercafé in Holzkirchen.

Holzkirchen – Trost spenden, Hoffnung und Zuversicht wecken, das sind die Ziele sogenannter Trauercafés. Die Pastoralassistentin des Pfarrverbands Holzkirchen-Warngau, Melanie Schreuder (32), hat ein Konzept für die Eröffnung eines Trauercafés in Holzkirchen entwickelt. Wir sprachen mit der aus Nordrhein-Westfalen stammenden Theologin, Religionslehrerin, Trauerbegleiterin und angehenden Pastoralreferentin über das im Sommer startende Angebot.

Frau Schreuder, was bitte schön ist ein Trauercafé?

Bei einem Trauercafé geht es darum, Trauernde einfühlsam und kompetent zu begleiten. Sie sollen die Möglichkeit haben, offen mit anderen Trauernden oder haupt- und ehrenamtlichen Seelsorgern und Trauerbegleitern über ihre Trauer zu sprechen. Sie sollen erfahren, dass sie nicht allein sind. Trauer ist sehr individuell und wird unterschiedlich verarbeitet. Für alle Facetten soll hier Raum sein.

Aber solche Angebote gibt es doch schon...

Nein. Es gibt zwar verschiedene Trauerangebote in Holzkirchen, wie die Trauergruppen des Hospizkreises Miesbach, aber kein Trauercafé. Das Trauercafé als offenes und sehr niederschwelliges Angebot versteht sich als Ergänzung dazu. Man kann jederzeit kommen, gehen – und wiederkommen. Dieser offene Charakter ist für viele sehr wichtig. Sie wollen sich nicht verpflichtet fühlen, sondern nur dann kommen, wenn sie Lust haben. Ich arbeite für das Trauercafé mit dem Hospizkreis Miesbach und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Holzkirchen zusammen. Der Hospizkreis stellt unter anderem einige ehrenamtliche Trauerbegleiter, die Lust auf das Projekt haben. Die evangelische Kirche stellt uns zum Beispiel die Räumlichkeiten zur Verfügung. Mein Ziel ist auch, irgendwann alle Akteure, die in Holzkirchen in der Trauerbegleitung engagiert sind, in einem Arbeitskreis zusammenzuführen. Damit man sich ein bis zwei Mal im Jahr an einem Runden Tisch austauschen kann.

Wie kamen Sie auf die Idee?

Durch meine Arbeit – ich mache viele Beerdigungen und führe Trauergespräche – habe ich gemerkt, dass da ein großer Bedarf ist. Also dachte ich, ich probiere es einfach mal aus. Vorerst soll das Trauercafé ein Jahr lang laufen, dann schaue ich, zusammen mit meinen Kooperationspartnern und den engagierten Ehrenamtlichen, wie es weitergehen soll. Ich selbst bin ja nur drei Jahre in Holzkirchen, während meiner Ausbildung zur Pastoralreferentin. Ich würde mir wünschen, dass danach vielleicht einige Ehrenamtliche Lust hätten, das Trauercafé selbstständig weiterzuführen.

Finden Sie überhaupt genügend Ehrenamtliche für das Trauercafé?

Davon gehe ich aus. Durch den Hospizkreis und unsere ehrenamtlichen Seelsorger vor Ort kann ich voraussichtlich mit fünf bis sechs Ehrenamtlichen rechnen. Aber selbst, wenn ich keine finden sollte: Dann mache ich es vorerst allein.

Was genau passiert im Trauercafé?

Es gibt immer ein Rahmenprogramm, das sich in drei Abschnitte gliedert: Die Phase des Ankommens, in der wir klären: Wer ist da? Wie ist der Ablauf? Dann gibt es einen Impuls für ein Gespräch in Kleingruppen. Und als drittes einen Abschluss, bei dem die Teilnehmer unter anderem darüber nachdenken, was sie aus dem Trauercafé für ihren Alltag mitnehmen. Und natürlich gibt es auch immer genügend Kaffee und Kuchen. Wichtig ist: Man fängt zwar gemeinsam an, aber wenn einer gehen möchte, ist das jederzeit möglich.

Wen sprechen Sie an: Menschen in der akuten Trauerphase oder solche, die mit ihrer Trauer nicht zurechtkommen?

Ich habe mir zum Zweck der Vorbereitung einige Trauercafés in München angeschaut. Dort kamen meist ältere Menschen in der akuten Trauerphase. Die meisten von ihnen hatten gerade ihren Partner verloren, und ihre Einsamkeit war sehr groß. Sie wollten im Trauercafé wieder Kontakte knüpfen und sehen, dass sie mit ihrer Trauer nicht alleine sind. Grundsätzlich ist das Trauercafé aber für jeden offen. Egal worüber getrauert wird, egal welches Geschlecht und – ganz wichtig – egal welche Religionszugehörigkeit. Das Trauercafé ist für jeden offen und auch kostenlos.

Bevor Sie das Trauercafé starten, veranstalten Sie vier Themenabende. Warum?

Zum einen habe ich gemerkt, dass ein großes Interesse am Thema Trauer besteht. Manchmal ist das ja noch immer ein Tabuthema, und es wird selten in Familien oder im Freundeskreis darüber gesprochen. Jeder Interessierte – nicht nur Trauerende – kann kommen. Es geht beispielsweise um Symptome der Trauer und um Ressourcen im Trauerprozess. Der Hospizkreis spricht über trauernde Kinder. Und letztlich will ich im Rahmen der Abende über das Trauercafé-Projekt informieren, das dann im Sommer startet.

Themenabende

Der erste Themenabend befasst sich mit Symptomen der Trauer. Er findet am Sonntag, 16. April, 16 bis 18 Uhr, in der Kapelle „Heilige Familie“, St. Josef-Straße 14, statt. Am Samstag, 22. April, geht es zur gleichen Zeit und am gleichen Ort um „besondere Trauer“. Am Sonntag, 30. April, geht es um Ressourcen im Trauerprozess. Am Sonntag, 7. Mai, gibt’s Informationen zum geplanten Trauercafé.