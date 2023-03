Paukenschlag statt Sonnenschein in Holzkirchen: Gemeinderat lehnt Solaranlagensatzung ab

Keine örtlichen Auflagen mehr für Solaranlagen: So stellt sich die Mehrheit des Gemeinderats die energetische Zukunft in Holzkirchen vor. Bis auf Weiteres gilt aber noch die bestehende Satzung. © Marijan Murat/dpa

Der Holzkirchner Gemeinderat hat den Entwurf für eine neue Solaranlagensatzung abgelehnt: Statt lockererer Regeln soll es künftig keine mehr geben. Dem Bürgermeister bereitet das Sorge.

Holzkirchen – Es schien beschlossene Sache zu sein: Die Marktgemeinde Holzkirchen bekommt eine neue Solaranlagensatzung. Die Verwaltung hatte einen Entwurf vorgelegt, der Bauausschuss nahm ihn einstimmig an. Doch knapp zwei Wochen nach diesem Votum sieht es aktuell nicht danach aus, als würde die neue Satzung in Kraft treten: Der Gemeinderat lehnte in namentlicher Abstimmung den Entwurf ab. Über die bislang geltende Satzung soll jedoch erst in einer kommenden Ratssitzung abgestimmt werden.

Vieles würde durch die neue Satzung ermöglicht, hatte Josef Walser (Leiter Bauamt-Verwaltung) zuvor erläutert. Freiflächen könnten mit Solaranlagen bestückt werden, etwa der Garten vor dem eigenen Haus, und auch an Balkonen dürften künftig Panele installiert werden. Lediglich das Anbringen einer Photovoltaikanlage an Hausfassaden werde nicht gestattet, führte Walser aus. Man fürchte Streitigkeiten, wenn Nachbarn durch reflektiertes Sonnenlicht gestört werden, lautete Walsers Begründung. Das gelte jedoch nicht für Gewerbebauten, dort seien PV-Anlagen an Fassaden möglich.

Bürgermeister Christoph Schmid ergänzte, dass man die Satzung anpassen könne, wenn sich Produktinnovationen durchsetzen und derartige Probleme nicht mehr zu befürchten sind.

Vonseiten der CSU-Fraktion kam Lob für den Satzungsentwurf: Sebastian Franz (CSU) betonte, es handle sich um ein einfaches Regelwerk, mit dem ein Rahmen für das Errichten von PV-Anlagen geschaffen werde. Doch schon in der Sitzung des Bauausschusses hatte sich Unmut über die Satzung gezeigt. Gegenstand der Diskussionen war damals das Verbot von PV-Anlagen an den Fassaden von Wohnhäusern. Dennoch hatte das Gremium dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, den Satzungsentwurf anzunehmen.

Nun brachte Robert Wiechmann (Grüne) den Vorschlag ein, ganz auf die Regulierung von PV-Anlagen per gemeindlicher Satzung zu verzichten. Man hinke der technischen Entwicklung ohnehin hinterher, meinte er. Zudem, ergänzte Torsten Hensel (FWG), habe man über die Bayerische Bauordnung die Möglichkeit, bestimmte Solaranlagen zu verbieten.

Bis auf Weiteres gilt die alte Satzung

Martin Taubenberger (FWG) erklärte für seine Fraktion, dass man entgegen des Votums im Bauausschuss nun gegen eine Solaransatzung sei. Rathauschef Schmid betonte wiederholt, dass er Streitigkeiten befürchte. Es werde Wildwuchs beim Bau von Solaranlagen geben, gab er sich überzeugt. „Da haben wir mit der Satzung das nachbarschaftliche Miteinander im Blick.“

Doch dieses Argument ließ Simon Ammer (SPD) nicht gelten. Man habe auch ohne die Regeln des Satzungsentwurfs keinen Wildwuchs gehabt, erklärte Ammer. Und rief dazu auf, sich nicht durch „vorgreifende Angst“ leiten zu lassen: „Vertrauen wir auf die Vernunft der Bürger“, forderte der Sozialdemokrat. Auch Elisabeth Dasch (SPD) wandte sich gegen eine Solaranlagensatzung. Die Menschen würden ohnehin nicht in die gemeindlichen Satzungen schauen, wenn sie etwas bauen. Ein aktuelles Beispiel sei die Errichtung eines Zauns an der Tölzer Straße, der gegen Holzkirchens Einfriedungssatzung verstoße. Frustriert frage sie sich, was man mit einer Satzung solle, mit der sich nur der Gemeinderat beschäftige.

Nachdem sich in der Diskussion abzeichnete, dass die Mehrheit der Gemeinderäte für die Abschaffung jeglicher Solaranlagensatzung ist, erläuterte Schmid, dies müsse bei einer künftigen Sitzung des Gremiums mit der Aufhebung der aktuell gültigen Satzung beschlossen werden. Dem Gemeinderat bliebe vorerst nur die Möglichkeit, den aktuell vorgelegten Satzungsentwurf abzulehnen. Das taten die Räte auch: Nur die CSU-Fraktion (ohne den abwesenden Albert Kraml) wollte die Satzung behalten.

Andreas Wolkenstein