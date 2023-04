Pechsträhne für ukrainischen Lkw-Fahrer (34): Erst beklaut, dann selbst festgenommen

Von: Andreas Höger

Lkw-Parkplätze an der Autobahn-Rastanlage Raststätte Holzkirchen-Süd an der A8. © Thomas Plettenberg

Erst klauen Diebe die Ladung, dann wird er selbst kurzzeitig verhaftet und am Ende stellt sich heraus, dass er gar keinen Lkw fahren darf: Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer geriet am Mittwoch (26. April) auf der Autobahn-Rastanlange Holzkirchen in eine für ihn folgenreiche Pechsträhne.

Holzkirchen – Als ein ukrainischer Lkw-Fahrer (34) am Dienstagabend (25. April) von der Salzburger Autobahn A 8 abfuhr und zur Nachtruhe auf die Tank- und Rastanlage Holzkirchen-Süd einbog, ahnte er sicher nicht, dass ihm denkwürdige Stunden bevorstehen. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, wurden im Laufe der Nacht Teile seiner Ladung gestohlen. Als er dies der Polizei meldete, vergaß er offenbar, dass er auch selber einiges auf dem Kerbholz hatte.

Der Notruf bei der Autobahnpolizei ging am Mittwochvormittag (26. April) ein. Der 34-Jährige meldete, dass unbekannte Täter seine Nachtruhe nutzten, um seinen Sattelauflieger aufzubrechen. Entwendet wurden laut Polizei mehrere Pakete mit Bekleidung, die für Geschäfte in Italien bestimmt waren.

Der oder die Täter gingen dabei offenbar sehr zielgerichtet vor. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie sich zunächst nur einen Einblick in das Innere des Aufliegers verschafft, indem sie die Plane aufschlitzten und ein Paket stichprobenartig öffneten. Nachdem sie den Sattelzug, der unter litauischer Zulassung fuhr, offenbar als „lohnenswert“ einstuften, brachen sie die Sicherung des Aufliegers auf und flüchteten mit mehreren Pakten. Zur Schadenshöhe der gestohlenen Ware konnte der Fahrer zunächst keine Angaben machen. Laut Polizei dürfte es sich um Waren im Wert von mehreren Tausend Euro handeln.

Der Diebstahl aus dem Lkw muss sich laut Polizei zwischen 2 Uhr und 9 Uhr ereignet haben. Personen, die in dieser Zeit auf der Tank- und Rastanlage Holzkirchen Süd im Bereich der Lkw-Parkplätze verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Holzkirchen (Telefon 08024 / 90730) zu melden.

Kaum hatte der 34-Jährige Ukrainer den Diebstahl gemeldet, ereilten ihn eine zweite und dritte unangenehme Überraschung. Bei der routinemäßigen Überprüfung seiner Personalien entdeckten die Beamten, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand wegen einer Verkehrsstraftat im Jahre 2020; den entsprechenden Strafbefehl hatte er noch nicht bezahlt. Zugleich war ihm in diesem Zusammenhang die Fahrerlaubnis für Deutschland entzogen worden.

Die Polizisten erklärten dem verdutzten Fahrer daraufhin, dass er festgenommen sei, und brachten ihn zur Dienststelle. Der Mann konnte jedoch den offenen, niedrigen vierstelligen Betrag des Strafbefehls bar bezahlen und wurde auf freien Fuß gesetzt.

Die Weiterfahrt im Lkw aber war ihm nicht möglich, weil er ja in Folge des Strafbefehls aktuell in Deutschland keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf. Da er dies offenkundig bereits getan hatte, mussten die Beamten eine neue Anzeige wegen „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ aufnehmen.

