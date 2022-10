Pendeln mit der BRB: Für wen sich das 49-Euro-Ticket lohnt

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Pendeln mit der BRB: Fahrgäste, wie hier am Bahnhof in Gmund, kämen mit dem 49-Euro-Ticket im Vergleich zum klassischen Monatsticket deutlich günstiger von A nach B. © Thomas Plettenberg

München-Pendler, die mit der BRB unterwegs sind, könnten vom 49-Euro-Ticket stark profitieren. Auch ein grundsätzliches Kapazitätsproblem fürchtet das Bahnunternehmen nicht.

Landkreis – Rund 2000 Fahrgäste pendeln täglich aus dem Oberland mit der Bayerischen Regiobahn (BRB) nach München – mit entsprechenden Zeitkarten, wie BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt. Was bedeutet das 49-Euro-Ticket für sie und alle Freizeitfahrer? Nachfolgend die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Für welche Pendler ist das 49-Euro-Ticket günstiger als eine Monatskarte?

Verglichen mit den Monatstarifen der BRB, wird sich das neue Pauschalticket für fast alle Pendler rentieren. Beispielsweise kostet die Monatskarte von Bayrischzell zum Münchner Hauptbahnhof – ohne Ermäßigung – aktuell 231,50 Euro, von Schliersee sind es 217,20 Euro, von Tegernsee 211,90 Euro und von Bad Tölz 209,10 Euro. Auch Pendler, die etwas näher an der Landeshauptstadt wohnen, zahlen aktuell mehr als 49 Euro. So kostet das Ticket von Miesbach nach München 198,50 Euro und von Gmund 201,40 Euro. Für die Strecke Holzkirchen – München werden ohne Ermäßigung 147,70 Euro fällig. Auch Pendler, die innerhalb des Oberlands unterwegs sind, zahlen mit regulären Karten aktuell mehr. Von Tegernsee nach Holzkirchen sind es 101 Euro, von Miesbach nach Holzkirchen 86,70 Euro.

Welcher Teil des Landkreises profitiert am meisten?

Das Tarifsystem der BRB arbeitet mit Streckenkilometern. Je weiter die zurückgelegte Distanz mit dem Zug ist, desto größer wird die Ersparnis mit dem 49-Euro-Ticket. Laut BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann kommen die meisten München-Pendler mit einer Monats- oder Jahreskarte aus den Regionen Bad Tölz und Miesbach. Hier dürfte die größte Gruppe profitieren.

Wer eine Teilstrecke mit dem Auto zurücklegt, profitiert bisher von günstigeren Monatskarten. Wie viele Pendler steigen nun früher in den Zug?

Das kann auch die BRB nach eigenen Angaben nicht absehen. Es sei aber davon auszugehen, dass es Fahrgäste gebe, die bisher mit dem Auto weiter entfernt liegende Bahnhöfe angesteuert haben, um das Ticket günstiger zu erhalten, sagt Schuchmann.

Befürchtet die BRB Kapazitätsprobleme bei einem 49-Euro-Ticket?

Festlegen möchte sich Schuchmann bei dieser Frage noch nicht, da die genaue tarifliche Ausgestaltung noch offen sei. Aber: „Wir erwarten neben einer spürbaren Zunahme der Pendler und deren Reiseweite aus dem Oberland vor allem auch eine Zunahme des Freizeitverkehrs aus Richtung München“, sagt der Geschäftsführer. Immerhin seien Freizeitfahrten beim 49-Euro-Ticket bereits inklusive. „Das kann sicher zu gesteigerten Nachfragespitzen führen, ein grundsätzliches Kapazitätsproblem sehen wir aber nicht.“ Seine Einschätzung stützt Schuchmann auf die Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket.

Die 1. Klasse ist mit dem 49-Euro-Ticket tabu. Wie viele Pendler verzichten deshalb möglicherweise auf das Angebot?

Schuchmann erklärt: „Die 1. Klasse hat bei Zeitkarten einen Anteil von unter fünf Prozent.“ Es gebe dabei keine Jahresschwankungen. Wie viele der Pendler weiter 1. Klasse fahren, bleibt abzuwarten.

Gab es schon bisher besondere Angebote für Nutzer von Zeitkarten?

Ja. Schuchmann verweist dazu auf die Angebote der BRB, erklärt aber auch: „Das Tarifsystem im ÖPNV ist sehr komplex, weshalb ja das 9-Euro-Ticket auch so gut angekommen ist und es ein 49-Euro-Ticket geben soll.“ Insgesamt ist also mit einer Vereinfachung zu rechnen.

Wie ist die BRB mit dem 9-Euro-Ticket zurechtgekommen?

Im Vergleich zur Zeit vor Corona steigerte die BRB ihre Fahrgastzahlen um 40 bis 60 Prozent. Besonders hoch war der Anstieg in Richtung Salzburg und ins Oberland. In seiner Bilanz hatte Schuchmann von Problemen mit der Fahrrad-Mitnahme und ausgeschöpften Kapazitäten gesprochen. „Was fast unmöglich schien, hat aber am Ende doch geklappt.“

Begrüßt die BRB die Pläne für das 49-Euro-Ticket?

„Wir begrüßen das Ticket“, sagt Schuchmann. Mit Blick aufs Geld schränkt er diese Aussage aber ein: „Es muss dringend mit einer Anhebung der Regionalisierungsmittel einhergehen.“ Dabei handelt es sich um Gelder, die der Bund den Ländern zur Finanzierung des Schienen-ÖPNV zur Verfügung stellt. Sollte die Politik dieser Forderung nicht nachkommen, könne es „sehr bald“ zu Leistungskürzungen kommen. Denn: „Unsere Produktionskosten sind bei Energie, Material und Personal stark gestiegen.“ Schuchmann: „Ohne eine gleichzeitige Anhebung der Regionalisierungsmittel könnte das 49-Euro-Ticket zu einem klimapolitischen Fehlschlag werden.“

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.