„Pestizidtirol“: Freispruch für Holzkirchner Grünen-Abgeordneten Karl Bär

Von: Katrin Hager

Letzter Auftritt vor Gericht: Karl Bär (vorne 2.v.l.), hier bei einem der vergangenen Prozesstage in Bozen, ist am Freitag beim sechsten Prozesstag auch vom Vorwurf der Markenfälschung freigesprochen worden. © Archiv Umweltinstitut München

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär aus Holzkirchen ist eine Last los: Am Freitag hat ihn das Landesgericht Bozen im „Pestizidtirol“-Prozess freigesprochen.

Bozen/Holzkirchen – Karl Bär ist die Erleichterung anzumerken: „Ich bin freigesprochen worden“, sagt der 37-jährige Bundestagsabgeordnete der Grünen am Freitagmittag am Telefon auf Anfrage. Seit Oktober 2020 hatte sich der Holzkirchner vor dem Landesgericht Bozen in einem Strafprozess verantworten müssen, nachdem ihn 1376 Landwirte in Südtirol in einer konzertierten Aktion wegen übler Nachrede und Markenfälschung angezeigt hatten, weil Bär als Referent für Handels- und Agrarpolitik beim Umweltinstitut München e.V. mit der provokativen Kampagne „Pestizidtirol“ den Pestizideinsatz beim Apfelanbau in Südtirol angeprangert hatte. Die Anzeigen wegen übler Nachrede waren alle bereits zu vorangegangenen Prozesstagen zurückgezogen worden, nur die Markenrechtsverletzung war noch nicht vom Tisch.

Doch auch die war am Freitag schlussendlich hinfällig: Die Staatsanwältin habe festgestellt, dass das Umweltinstitut nicht in geschäftlichem Interesse gehandelt habe und die vermeintliche Markenrechtsverletzung damit nicht strafrechtlich verfolgbar sei, erklärt Bär. Ebenso wie seine Verteidigung beantragte die Staatsanwaltschaft daher am Freitag vor Gericht, die Unzulässigkeit des Verfahrens festzustellen. „Bis das Urteil rechtskräftig ist, dauert es noch ein paar Tage“, sagt Bär, „aber nachdem die Staatsanwaltschaft ja genau das beantragt hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sie dagegen vorgeht.“

„Wir sind froh, dass das vorbei ist“

Er und seine früheren Kollegen des Umweltinstituts seien zufrieden. „Wir sind froh, dass das vorbei ist – die Arbeit und die juristische Bedrohungslage für mich“, sagt der Holzkirchner. Der Prozess mit mehreren Verhandlungstagen, die Anreise und die Anwälte kosteten Zeit, Geld und Kraft. Am Ende sei es aber „ein Sieg für die Meinungsfreiheit“, sagt Bär. Er sah in dem Verfahren, das gegen ihn angestrengt wurde, eine Einschüchterungsklage (SLAPP), die Kritiker mit der Furcht vor teuren Gerichtskosten mundtot machen soll. Was Bär wundert: Es gab keine weitere Debatte in der Öffentlichkeit in Südtirol, nachdem der letzte der Kläger im Januar im Zeugenstand ausgesagt hatte, er sei von Landesrat (das Äquivalent zu einem Minister) Arnold Schuler und dem Bauernbund zur Anzeige gegen Bär gedrängt worden. „Offenbar hat das hier niemanden überrascht.“

Umweltinstitut wertet Unterlagen noch aus

Der angekündigte Dialog zwischen Umweltinstitut und der Organisation der Südtiroler Apfelbauern ist noch nicht angesetzt. Die Auswertung der Unterlagen von Obstbauern, die das Umweltinstitut als Prozessakten erhalten hat und in denen der tatsächliche Pestizideinsatz dokumentiert ist, laufe noch, berichtet Bär. Er hat dies an Kollegen übergeben, nachdem er seit seinem Antritt als Bundestagsabgeordneter nicht mehr fürs Umweltinstitut tätig ist.

Gleich nach dem Freispruch war der Bundestagsabgeordnete aus Deutschland ein gefragter Interviewpartner. Am Freitagabend wollte Bär den Erfolg vor Gericht bei Pizza und Vino mit den früheren Kollegen feiern, ehe er am Samstagfrüh die Heimreise antreten wollte, um um 15.30 Uhr am Marktplatz an der Podiumsdiskussion beim Aktionstag „Holzkirchen.Umweltbewusst“ zum Klimafrühling teilzunehmen.

„Ich darf sagen, was ich gesagt habe“

Er sei froh, sagt Bär, dass er nicht zurückgewichen sei. „Ich darf sagen, was ich gesagt habe, weil es der Wahrheit entspricht: Südtirol hat ein Pestizidproblem.“