„Das hat mich wie ein Blitz getroffen“: Pfarrer feiert Primiz in Holzkirchen

Von: Andreas Höger

Initialzündung in St.Laurentius: Der Kanzelspruch „Verbum caro factum est“ (das Wort ist Fleisch geworden) in der alten Holzkirchner Pfarrkirche half Michael Korell vor zehn Jahren, Priester zu werden. © Thomas Plettenberg

Michael Korell (38) brauchte Umwege, ehe er sich entschied, Priester zu werden: Das Gymnasium brach er ab, um nach Kiew zu gehen. Und bevor er sich dazu entschloss, das Wort Gottes zu verbreiten, arbeitete er als Journalist.

Holzkirchen – Nach der Trauung musste es schnell gehen. Keine Zeit, die Soutane abzulegen und keine Lust, den Pfarrerhut, das Birett, abzunehmen. Der Diakon setzte sich ans Steuer seines BMW-Cabrios, Sonnenbrille auf der Nase, und chauffierte die von ihm wenige Minuten zuvor Frischvermählten zur Hochzeitsfeier. „Hat Spaß gemacht“, sagt Michael Korell. Noch ist er nur Diakon, doch bald ist der 38-jährige Holzkirchner als geweihter Priester unterwegs im Namen des Herrn – nicht nur im Cabrio.

Seit 2021 verstärkt Korell das Seelsorge-Team der Stadtkirche Wolfratshausen, im vergangenen Jahr wurde er zum Diakon geweiht. Das Priesterseminar mit Theologie-Studium ist abgeschlossen, der Pastoralkurs bestanden. Und die Entscheidung ist gefallen – für eine Aufgabe, die eine besondere Überzeugung voraussetzt. Korell ist einer von nur drei Kandidaten, die heuer in der Erzdiözese München-Freising zum Priester geweiht werden. Seine Heimatprimiz am 9. Juli beschert den Gläubigen in Holzkirchen ein festliches Großereignis, das es seit der Primiz des späteren Professors Josef Hainz (1936 - 2018) anno 1962 nicht mehr gab.

Herr Korell, warum wollen Sie Priester werden?

Michael Korell: Das war immer schon in mir drin. Als Bub habe ich ein Tuch übers Bügelbrett gelegt und Messe gespielt. Ich war Ministrant, die Gemeinschaft einer Pfarrei – das hat mich beeindruckt. Das war meins.

Aber dann haben Sie sich Zeit gelassen. Sind Sie ein Spätberufener?

Kein Spätberufener, eher ein Späthörender. Schule hat mich als Kind nicht interessiert. Das Gymnasium habe ich abgebrochen und bin als 18-Jähriger nach Kiew, wo ich in einem Kindergarten und einer Schule mitgeholfen habe. Eine andere Sprache, eine andere Kultur, die erste Maidan-Revolution von 2004 live miterlebt – eine Wahnsinnserfahrung.

Zurück in Deutschland, haben Sie das Abitur nachgemacht und Politik und Geschichte studiert. Warum nicht Theologie?

Primiz am Sonntag, 9. Juli Zu seinem feierlichen Primizhochamt lädt der dann frisch geweihte Priester Michael Korell am Sonntag, 9. Juli, auf den Marktplatz seiner Heimatgemeinde Holzkirchen ein. Beginn ist um 10 Uhr (bei Regen in St. Josef). Anschließend führt ein Kirchenzug zum gemeinsamen Mittagessen in die Turnhalle der Oberland-Realschule. Die Gutscheine für ein Hauptgericht sowie Kaffee und Kuchen kosten 15 Euro und müssen vorab erworben werden. Eine spontane Teilnahme am Mittagessen ist nicht möglich. Die Gutscheine sind an diesem Wochenende vor und nach den Samstags- und Sonntagsgottesdiensten in Föching, Hartpenning und Holzkirchen, am Donnerstag, 29. Juni, von 16 bis 19 Uhr im Pfarrbüro Holzkirchen sowie am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli wieder vor und nach den Gottesdiensten erhältlich.

Ich war noch nicht so weit. Beruflich hat mich Personal-Management und Journalismus interessiert, ich hatte gute Praktika bei BMW und der SZ. Dann war der Bachelor geschafft, ich hatte einen guten Job, eine schöne Wohnung. Aber ich war todunglücklich und wusste nicht, warum.

Und dann reifte der Entschluss – oder gab es eine Art Erweckungserlebnis?

Es gab sogar zwei. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2013 sitze ich in Holzkirchen in St. Laurentius auf der Empore und lese den Spruch auf der Kanzel: Verbum caro factum est – und das Wort ist Fleisch geworden. Das hat mich wie ein Blitz getroffen. Gott wird Mensch in Jesus, diese Botschaft muss ich doch verkünden. Ein sehr emotionaler Moment voller Klarheit, die Initialzündung. Ein paar Wochen später bete ich das Vaterunser in der Münchner Heilig-Geist-Kirche und mir ist „Dein Wille geschehe“ nicht mehr eingefallen. Als es schlagartig wieder da war, bin ich heim und wusste, jetzt werde ich Priester. Das war unglaublich.

Wie haben Ihre Eltern auf Ihren Entschluss reagiert?

Mein Vater ist schon verstorben. Meine Mama hat gesagt: „Da warten wir schon lange drauf.“ Grundsätzlich gab es keine negativen Reaktionen, sondern nur Unterstützung.

Hatten Sie mit Zweifeln zu kämpfen?

Während der Zeit im Priesterseminar gab’s schon Krisen. Es ist eine engmaschige und harte Ausbildung. Je mehr es in mich hineingeht, desto ängstlicher werde ich manchmal. Aber ich weiß: Wenn ich mich auf Gott einlasse, ist es für mich das Beste.

Von Ihnen wird verlangt, zölibatär zu leben. Fällt es Ihnen nicht schwer, auf eine partnerschaftliche Beziehung und auf eine eigene Familie zu verzichten?

(überlegt länger) Es fällt nicht schwer, aber es ist Arbeit. Abends bin ich vielleicht allein, aber nicht einsam. Der Zölibat ist eine freiwillige Entscheidung, es gehört zu diesem tollen Beruf. Ich glaube sogar, dass er unerlässlich ist. Er ermöglicht die emotionale Hingabe, sich ganz einzulassen auf meine Aufgabe. Ich hatte früher auch eine Freundin. Aber eine Frau wäre in meinem Leben immer nur die Nummer zwei gewesen.

Als junger Pfarrer sind Sie sicher heiß begehrt in den Pfarreien. Wissen Sie, wo Sie Ihre erste Pfarrei übernehmen?

Im Herbst gehe ich als Kaplan nach Freising, da bleibe ich drei oder vier Jahre. Dann wartet die erste Pfarrstelle, die man sich tatsächlich selbst aussucht. Man muss natürlich sehen, welche frei ist.

Wie wäre es mit einem schönen Pfarrverband im Landkreis Miesbach?

Klar, mein Heimatlandkreis würde mich sehr reizen. Es ist halt auch am schönsten bei uns. Mal schauen.

Den Kirchen laufen die Gläubigen scharenweise davon. Was macht Ihr Arbeitgeber falsch?

Das Problem ist, glaube ich, dass innerhalb der katholischen Kirche zu viel und zu aggressiv gestritten wird. Es sind ungute Diskussionen entstanden. Ich bin der Meinung, wir müssen wieder mehr das Ganze sehen. Die Einheit der Kirche sollte uns mehr wert sein als das dauernde Streiten.

Glauben Sie nicht, dass die vielen Missbrauchsfälle die Kirchen in Misskredit bringen?

Es stimmt, die moralische Fallhöhe ist groß, wenn Priester zu Tätern werden. Ich verurteile diese Taten zutiefst. Leider ist viel Vertrauen verloren gegangen. Aber ich finde, unser Erzbischof tut viel, um diese Skandale aufzuarbeiten. Und viele Kirchenaustritte geschehen nach meinem Dafürhalten weniger aus Protest, sondern aus steuerlichen Gründen.

Wäre es nicht an der Zeit, auch Frauen für das Priesteramt zuzulassen?

Ich verstehe, dass das Thema Gleichberechtigung eine gesellschaftliche Relevanz hat. Die Frage ist, was es für unsere Kirche bedeutet. Ich glaube nicht, dass sich dadurch personelle Engpässe lösen lassen. In der evangelischen Glaubensgemeinschaft gibt es Pfarrerinnen und auch dort gibt’s Probleme, Stellen zu besetzen. Mir ist diese Diskussion zu plakativ, zu spalterisch.

Ihre Primizspruch „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude“, stammt aus der Weihnachtsgeschichte. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Uns Menschen plagen so viele Ängste und Sorgen. Und Gott reagiert, schickt uns seinen Sohn, der Erlösung bringt. Der Engel, der die Ankunft des Erlösers ankündigt, spricht hier eine Botschaft aus, die uns Mut zuspricht. Alle Angst verfliegt, bei Gott sind wir sicher. Diese Zuversicht im Glauben, die sehe ich in meinem Primizspruch.

Gibt es Heilige, die Sie besonders schätzen?

Der Erzengel Michael, mein Namenspatron, ist ein starker Charakter. Ein kämpferischer Typ, der entschlossen gegen das Böse eintritt.

Beten Sie zu ihm?

Alle Heiligen sind Fürsprecher, man kann sich an sie wenden. Ich bete aber nur zu Gott. So wie Don Camillo das Gespräch mit Christus sucht in seiner Kirche.

Don Camillo? Der Dorfpfarrer aus den italienischen Spielfilmen, der sich immer mit Bürgermeister Peppone streitet?

Ich bin ein Riesenfan dieser Filme. Wie Don Camillo mit Jesus spricht, der ihn wie ein guter Freund begleitet – ein großes Vergnügen.

Aber Jesus antwortet ihm nicht immer.

Jesus gibt immer Antworten. Auch Schweigen kann eine Antwort sein.

Wie kommt es, dass eine der Nachprimizen (30. Juli) in Tegernsee stattfindet?

Mich verbindet sehr viel mit Monsignore Walter Waldschütz, der dort den Pfarrverband leitet und davor in Holzkirchen tätig war. Seine Art, Priester zu sein, sein Einsatz für Glaube und die Menschen – das hat mich geprägt. Die Nachprimiz in Tegernsee ist Zeichen meiner Dankbarkeit.

Der Erzbischof gönnt sich ab und an eine Zigarre. Wie entspannen Sie?

Ehrlich gesagt, ich kann beim Autofahren entspannen. Ich besitze ein montreal-blaues 3er BMW-Cabrio, Baujahr 1995. Eine Fahrt darin ist für mich Genuss pur, die reine Lebensfreude. Diesen Wagen gebe ich nicht mehr her.

