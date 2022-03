Pfarrgemeinderatswahlen: Kirchenmitglieder im Dekanat Miesbach haben abgestimmt

Von: Jonas Napiletzki

Bisheriger Pfarrgemeinderatsvorsitzender Matthias Hefter (l.) beaufsichtigt den Urnengang von Anneliese und Manfred Pautsch. © Max Kalup

Viele Mitglieder der katholischen Kirche haben gestern ihre neuen Pfarrgemeinderäte gewählt. In St. Laurentius und St. Josef in Holzkirchen standen 16 Kandidaten zur Auswahl.

Landkreis - Von 5411 Wahlberechtigten, die den Pfarrgemeinderat Holzkirchen mitbestimmen durften, stimmten 577 ab – rund elf Prozent. 430 Stimmen gingen online ein, 54 per Post und 93 im Wahllokal in der Kapelle bei St. Josef. Matthias Hefter, langjähriger Pfarrgemeinderatsvorsitzender, hatte nach 20 Jahren erstmals nicht mehr kandidiert.

Wahlbeteiligung im Vergleich zur vergangenen Periode „nicht gut“

Die Wahlbeteiligung nennt er „nicht gut“, sie habe sich im Vergleich zur vergangenen Wahl halbiert. Das entspreche in etwa dem Rückgang der Gottesdienstbesucher in der Pandemie.

Auch betonte Hefter, dass die Briefwahlunterlagen in den vergangenen Wahlperioden von der Pfarrgemeinde selbst ausgetragen wurden. So hätte der Pfarrverband die Möglichkeit gehabt, noch einen Flyer beizulegen. Diese Möglichkeit gab‘s heuer nicht: Die Briefe wurden zentral von der Erzdiözese verschickt.

Persönliche Flyerverteilung war heuer schwieriger

Einen persönlichen Flyer erhielten so nur die Gottesdienstbesucher mit dem Kirchenanzeiger - und erreichte Menschen, die nicht in die Kirche gehen, nicht ganz so flächendeckend wie gewohnt. Lediglich auf der Homepage und im Schaukasten wäre die persönliche Note noch gestreut worden.

Auch in den anderen Pfarreien des Landkreises stimmten Gläubige über ihre Kirchenvertreter ab. In den meisten aller Gemeinden war die Online-Wahl im Vergleich zur Brief- und Präsenzwahl sehr beliebt. nap

