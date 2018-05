Erwischt! Pfau „Bawi“ ist eingefangen

Aus dem Wald in die Siedlung: Der Pfau, der sich seit einigen Wochen beim Holzkirchen rumtreibt, hat nun den Weg in den Ort gefunden. Weit ab von seiner neuen Heimat ist er durch einen Garten spaziert.

Update, 15.5.18, 22.30 Uhr

Am Dienstagabend teilte die Polizei mit:

Am 15.05.2018 gegen 19:45 Uhr gelang es, den inzwischen mit dem Namen “Bawi” getauften Pfau durch tatkräftige Unterstützung von Anwohnern in Holzkirchen im Bereich der Krankenhausstraße einzufangen. Dies ist mit Sicherheit nicht zuletzt den wertvollen Tipps des zuständigen Jagdsachbearbeiters der Polizeiinspektion Holzkirchen zu verdanken. Die Eigentümerin des Pfaus wurde über den Fahndungserfolg in Kenntnis gesetzt und machte sich umgehend auf den Weg nach Holzkirchen. Über ein Wiedersehen mit ihrem tierischen Begleiter war sie sichtlich erfreut und bedankte sich mehrmals bei allen Mitwirkenden.

Erstmeldung vom 15.5.18

Holzkirchen – Im Wald wird’s ihm zu öde: Der Pfau, der seit gut drei Wochen in einem Waldstück nahe des Teufelsgrabens heimisch ist, scheint unternehmungsfreudig zu sein. Zumindest ist der Ziervogel nun weit ab seiner neuen Heimat gesichtet worden.

Christine Gutberlet wohnt in der Kiem-Pauli-Straße im südwestlichen Teil der Marktgemeinde und staunte gestern Vormittag nicht schlecht, was da durch Nachbars Garten stolzierte. „Mindestens eine halbe Stunde saß der Pfau auf dem Dach des Gartenhäuschens“, erzählt sie. Später sei er spazierte dann auch noch vor ihrer Haustür entlang geschlendert. „Wir haben unseren Augen kaum getraut“, sagt Gutberlet.

Wie berichtet, hat die Polizeiinspektion Holzkirchen bereits versucht herauszufinden, wo der Pfau herkommt. Bislang ohne Erfolg. In seiner neuen Umgebung schaut er sich nun aber fleißig um. Wer bei einem morgendlichen Spaziergang in dem Waldstück am Ortsausgang nach Otterfing nach dem Vogel Ausschau halten will, sollte nach oben Richtung Baumwipfel blicken. „Der Pfau nächtigt auf dem Baum, damit ihn der Fuchs nicht erwischt“, erklärt Polizist Matthias Büch, der mit dem „Fall“ betraut ist.

fp