Neues Angebot der Gemeindebücherei: Pflanzensamen zu verleihen

Sonnenblume, Schnittlauch oder Chili – was darf’s sein? Bürgermeister Christoph Schmid, Büchereileiterin Ute Knopp (m.) und Melanie Buchner von der Standortförderung starteten am 1. März die Saatgut-Bibliothek.

Erste Saatgut-Bibliothek im Landkreis

Von Andreas Höger schließen

Säen, ernten, tauschen: Die Gemeindebücherei Holzkirchen hat ab sofort nicht nur Literatur auf Lager. In einer „Saatgut-Bibliothek“ können sich Hobbygärtner bedienen - kostenlos, aber mit der Bitte um eine kleine Gegenleistung.

Holzkirchen – Kornblume wäre zu haben. Oder Klatschmohn, Sonnenblume, Stockrose. Genießer können sich an Tomaten versuchen, an Chili, Petersilie oder Buschbohnen. Die Holzkirchner Gemeindebücherei verleiht ab sofort nicht nur Bücher, Hörbücher oder Spiele, sondern auch Saatgut für Hobbygärtner. Zu finden ist die Saatgut--Bibliothek im Lesesaal im ersten Stock.

Bis zu drei Samentütchen darf jeder Gartenfreund kostenlos mitnehmen. „Freuen würden wir uns, wenn im Herbst, nach hoffentlich erfolgreicher Ernte, einige der getrockneten Samen wieder in der Bücherei abgegeben werden“, erklärte Bürgermeister Christoph Schmid am Mittwoch (1. März) zum Start der Aktion, „dann freut sich im nächsten Jahr der nächste.“

Die Idee der Saatgut-Bibliotheken („seed library“) entwickelte sich in Nordamerika als Reaktion auf die gentechnisch veränderten Samen großer Hersteller; durch lokale Kreisläufe unter Hobbygärtnern soll die regionale Pflanzenvielfalt erhalten bleiben.

Im Oberland und Münchner Umland griffen bereits einige Kommunen das Konzept auf. Saatgut-Bibliotheken gibt es etwa in Murnau oder in Gauting; konkrete Umsetzungstipps holte sich die Holzkirchner Standortförderin Melanie Buchner in Wolfratshausen. „Uns gefiel das Konzept.“ Parallel dazu seien Anregungen von Bürgern gekommen, die Bücherei am Marktplatz mit einem Saatgut-„Verleih“ auszustatten. „Das hat sich überschnitten“, sagt Buchner.

Das kleine Regal für den Lesesaal schreinerte der Bauhof, für rund 250 Euro finanzierte die Gemeinde die ersten Saatgut-Tütchen. „Wir starten mit 17 Sorten, wünschen uns aber, dass die Bürger das Sortiment ständig erweitern“, sagte Schmid. Platz wäre im Regal für bis zu 30 Blumen-. Gemüse- oder Obstsamen.

Renate Müller vom Gartenbau-Kreisverband, die gestern zur Eröffnung nach Holzkirchen kam, glaubt an das Konzept: „Viele Hobbygärtner sammeln Samen und haben welche übrig.“ In Otterfing etwa gebe es eine Gruppe, die sich auf besondere Tomatensorten spezialisiert habe. „Alle dürfen mitmachen“, betonte Buchner. Um zu verhindern, dass die Bibliothek schnell leer geräumt wird, ist die Abgabe auf drei Tütchen beschränkt. Wer sich Saatgut leiht, sollte dies nur am Bücherei-Schalter im Parterre melden. „Damit wir wissen, was besonders nachgefragt ist“, sagt Bücherei-Leiterin Ute Knopp. Das gilt auch bei der „Rückgabe“ von Samentütchen. „Bitte so genau wie möglich beschriften“, sagt Buchner, „es muss aber nicht der botanisch korrekte Name sein.“ Eine Rückgabe-Verpflichtung bestehe nicht: „Wir setzen auf Freiwilligkeit.“

Um die Saatgut-Bibliothek zu nutzen, braucht es nicht einmal einen Bücherei-Ausweis. Den sollte man sich aber unbedingt besorgen, empfiehlt der Bürgermeister. „Dann können sich die Hobbygärtner gleich vor Ort mit Literatur eindecken, wie man was am besten pflanzt und pflegt.“ Ihm selbst haben es Radieserl angetan, die er im Hochbeet zieht. „Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich Radieserl-Samen gewinnen kann“, fragte er in die Runde – und bekam sofort Tipps. Er müsse ein paar Knollen in der Erde sitzen lassen, dann bilden sich Stängel mit Samenschoten. „Das heißt“, stellte Schmid fest, „ich werde heuer auf ein paar Brotzeit-Radieserl verzichten müssen.“

In Holzkirchen melden sich in den kommenden Wochen sehr spezielle Fastenprediger zu Wort. Mehr dazu lesen Sie hier.