Photovoltaik-Genossenschaft: Arbeitskreis stellt erste Pläne für Holzkirchen vor

Von: Andreas Wolkenstein

Gut besucht: der Grüne Abend in Holzkirchen, der diesmal die Gründung einer Bürgerenergie-Genossenschaft zum Thema hatte. Die Begrüßung übernahm Ortsvorstands-beisitzer Matthias Kühner (l.). © Thomas Plettenberg

Bei einem Grünen Abend hat der Arbeitskreis Energie Pläne zur „Bürgerenergie Holzkirchen“ vorgestellt. Die Idee: Bürger betreiben genossenschaftlich eine Photovoltaik-Anlage.

Holzkirchen – Ein Testlauf sollte der Infoabend nach Meinung von Grünen-Gemeinderat Robert Wiechmann sein. Und der schien gelungen: Eine nicht-repräsentative Umfrage unter den rund 40 Anwesenden offenbarte ein großes Mitgliederpotenzial für das Projekt Bürgerenergie. Das energetische Potenzial dazu habe Holzkirchen auch, belegte Jürgen Pampus vom Arbeitskreis Energie. Einer Modellrechnung zufolge könnte gut die Hälfte des Energiebedarfs der Marktgemeinde durch Windkraft- und Sonnenenergie gedeckt werden.

Doch bevor es dazu kommt, sind noch einige Schritte zu gehen. Der erste: Die Genossenschaft muss gegründet werden. Künftige Genossen können dann Anteile erwerben, laut aktueller Planung liegt der Preis für einen Anteil bei 250 Euro. Genossen haben dann Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung und können so die Geschicke der Bürgerenergie mitbestimmen. Konkrete Energieprojekte würden dann von eigens gegründeten Tochterfirmen der Genossenschaft umgesetzt.

Mögliche Standorte wohl an Autobahn oder Kiesgruben

Genossenschaften seien demokratisch und lokal verwurzelt, erklärte Pampus und ergänzte: „Die Holzkirchner Bürgerenergie soll allen offen stehen, die sich um das Wohlergehen der Gemeinde kümmern“. Man hoffe auf ein paar Hundert Mitglieder, um das nötige Eigenkapital für die Errichtung einer Anlage aufbringen zu können. Die Gründung könnte schon in den nächsten Wochen erfolgen, erläuterte Pampus. Voraussetzung dafür sei die grobe Planung eines ersten Projekts. Zwar könne eine Energiegenossenschaft mehrere Energieformen bündeln – also etwa Wind, Sonne oder Wasser als Quelle verwenden –, doch im ersten Schritt habe man sich für eine Photovoltaik-Anlage entschieden.

Technisch sei noch nichts fixiert, aber wenn geeignete Flächen zur Verfügung stehen, solle es eine sogenannte Agri-PV werden. Damit sind PV-Anlagen gemeint, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden. Der Vorteil gegenüber anderen Freiflächenanlagen ist, dass der Landwirt die Wiese weiter nutzen kann, etwa um das Gras zu mähen. Aktuell würden Gespräche mit Landwirten geführt, doch wie den Ausführungen Pampus’ zu entnehmen war, gestalten sich diese noch schwierig. Mögliche Standorte seien etwa entlang der Autobahn oder an Kiesgruben zu finden. Das sind Flächen, die auch vom Gesetzgeber als privilegiert eingestuft werden. Somit würden – sollten die Landwirte einwilligen – behördliche Prozesse, wie etwa die Bauleitplanung durch die Marktgemeinde Holzkirchen, vereinfacht werden oder ganz entfallen.

Bestenfalls könnte schon 2024 Strom produziert werden

Für Wolfgang Kieslich, gemeindlicher Energiebeauftragter in Holzkirchen, stand jedenfalls fest: „Wir wollen das Projekt zusammen mit den Bürgern, dem Naturschutz und den Landwirten machen.“ Gehe alles nach Plan, dann könnte bereits im Sommer 2024 der erste Strom aus Holzkirchner Bürgerhand produziert werden. Ob es bei Solarstrom bleibt, ist derzeit noch offen. Möglich sei alles, betonte Kieslich. Genauso offen ist, was mit dem Strom passiert, ob er also vermarktet wird oder direkt ins Holzkirchner Netz eingespeist wird. Für Kieslich ist klar: „Im einfachsten Fall kriegen wir ihn auf den Markt, im besten Fall kriegen wir ihn an die Leute.“ aw

Fragen und Antworten zur Bürgerenergie Kann man durch den Kauf mehrerer Anteile mehr Stimmrecht in der Genossenschaft erwerben? Nein, jedes Genossenschaftsmitglied hat nur eine Stimme, unabhängig von der Anzahl der Anteile. Wie lange sollen die Energieprojekte laufen? Geplant ist eine Laufzeit von 20 Jahren. Ein Grund: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) garantiert eine Einspeisevergütung für diesen Zeitraum. Ob ein Betrieb etwa einer PV-Anlage auch jenseits der 20 Jahre möglich ist, wird sich aber im laufenden Betrieb zeigen. Welche Faktoren bestimmen die Standortwahl? Neben der Zustimmung der Grundeigentümer – die eine Pacht für die Bereitstellung der Fläche erhalten – sind Naturschutzbelange, das Baurecht und technische Fragen wie etwa das Vorliegen von Netzanschlüssen ausschlaggebend.

Ist neben der Energieproduktion auch Energiespeicherung als Projekt vorgesehen?

Das hängt von der technischen Entwicklung: Aktuell ist Stromspeicherung zu teuer, aber wenn sich das ändert, könnte auch das ein Teil der Bürgerenergie werden.

Warum soll das erste Projekt eine Agri-PV werden?

Weitere Optionen wären die Errichtung von PV-Anlagen auf Hausdächern oder Windkraft. Das kann künftig Teil der Bürgerenergie werden, aber eine Nutzung von PV-Anlagen in der Fläche ist aus wirtschaftlichen und energetischen Gründen aktuell sinnvoller.

Gibt es Risiken, die mit dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen verbunden sind?

Grundsätzlich kann auch ein Energieprojekt insolvent werden. Doch laut dem Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) ist die Genossenschaft die insolvenzsicherste Gesellschaftsform.

Wie kann man Mitglied der Bürgerenergie Holzkirchen werden?

Interessenten können sich per E-Mail an die Bürgerenergie Holzkirchen wenden (info@buergerenergie-holzkirchen.de). Sobald Anteile erworben werden können, wird die Genossenschaft darüber informieren. Stellt die Bürgerenergie eine Konkurrenz zu den Holzkirchner Gemeindewerken dar?

Nicht unbedingt – denkbar ist auch eine Kooperation, etwa indem die Gemeindewerke per Festverträge Strom von der Bürgerenergie beziehen.

Warum betreibt die Gemeinde Holzkirchen nicht selbst großflächige PV-Anlagen?

Die Marktgemeinde kann die Produktion von erneuerbaren Energien finanziell nicht stemmen, da die Geothermieanlage viele Ressourcen benötigt, ging aus einer Wortmeldung von Grünen-Gemeinderat Robert Wiechmann hervor. aw

