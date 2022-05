„Piccolo-Zauberflöte“: Stehende Ovationen für ein kleines Meisterwerk

Von: Katrin Hager

Große Oper für kleine Besetzung: Die „Piccolo-Zauberflöte“ des Freien Landestheaters Bayern kommt mit zwei Musikern und zwei Gesangssolisten aus. Bei der Uraufführung im Oberbräusaal wurde die geniale Idee vom Publikum gefeiert. Auf der Bühne v.l.: Barbara Gollwitzer, Andreas Haas, Philipp Gaiser und Doris S. Langara. © Steffen Gerber

Mozarts Oper als vollwertige Miniaturversion: Mit seiner „Piccolo-Zauberflöte“ verblüfft das Freie Landestheater Bayern das Publikum. Bei der Uraufführung in Holzkirchen gab es donnernden Applaus.

Holzkirchen – Die „Zauberflöte“ ist ein opulentes Werk: Wolfgang Amadeus Mozarts Oper erfordert ein Orchester, einen Chor sowie Sängerinnen und Sänger für 20 Haupt- und Nebenrollen. Eigentlich. Mit wesentlich weniger kommt das Freie Landestheater Bayern (FLTB) in seiner jüngsten Inszenierung aus: mit einem Quartett. Dass die „Piccolo-Zauberflöte“ trotzdem keine Sparversion ist, sondern – im Gegenteil – gerade mit seiner cleveren Reduktion bezaubert, bewies die Uraufführung am Sonntag im Kultur im Oberbräu in Holzkirchen. Im Festsaal gab es stehende Ovationen für das kleine Meisterwerk.

Schon bisher hatte das FLTB „Die Zauberflöte“ im Repertoire, als große Oper. So wie nun war sie aber noch nie zu sehen. Eine Sängerin (Doris S. Langara), ein Sänger (Philipp Gaiser), eine Harfe (Barbara Gollwitzer) und eine Flöte (Andreas Haas): Mehr brauchte es nicht, um Pamina und Tamino, Papagena und Papageno, die Königin der Nacht und den Fürsten Sarastro zum Leben zu erwecken – dank herausragender Gesangssolisten mit wandelbarer Stimme und dank des genialen, zweiseitigen Kostüms. Der Trick liegt in der Drehung: Langaras Kostüm stellt auf der rechten Körperhälfte die elegante Prinzessin Pamina dar, auf der linken die kunterbunte Papagena, Gaiser rechts den vogelwilden Vogelfänger, links den edlen Prinzen Tamino. Umhänge erlauben den beiden, in weitere Rollen wie die Königin der Nacht oder Sarastro zu schlüpfen.

Philipp Gaiser und Doris S. Langara übernehmen alle Rollen in der „Piccolo-Zauberflöte“ des Freien Landestheaters Bayern nach Mozarts Oper. © Freies Landestheater Bayern

Auf die geniale Eingebung mit dem zweigeteilten Kostüm kam Andreas Haas bei einer Wanderung zu Coronazeiten. Kostümbildnerin Anne Hebbeker und Gewandmeisterin Marianne Herkenrath vom FLTB setzten sie in die Tat um.

Die Idee, eine vollwertige Miniaturversion der „Zauberflöte“ mit allen wichtigen Arien und Duetten auf die Bühne zu bringen, hätten er und Harfenistin Gollwitzer schon vor langem gehabt, erklärt Haas, beim FLTB Geschäftsführer und Vize-Intendant. „Es war aber nie die Zeit da, das umzusetzen.“ Bis Corona kam, was die kleine Besetzung auch noch einmal reizvoller machte. Haas bewarb sich mit dem Konzept beim Förderprogramm „Neustart Kultur“ – und bekam den Zuschlag.

Dass das Konzept auch in der Praxis aufgeht, durfte das Quartett bei der Uraufführung erleben: Das Publikum war hin und weg. „Das hat unsere Erwartungen völlig übertroffen“, freut sich Haas. Bis die „Piccolo-Zauberflöte“ wieder auf die Bühne kommt, müssen sich Musikfreunde ab zwölf Jahren – die Oper ist nicht als Kinderstück inszeniert – gedulden: Im Spielplan des Freien Landestheaters ist noch so vieles nachzuholen, dass sie nach hinten rutscht. Aber sie wird wiederkommen, verspricht Haas, etwa im Münchner Gasteig und im Waitzinger Keller in Miesbach.