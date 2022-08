Plakatieren im Wahlkampf: Abfuhr für ÖDP-Antrag

Von: Katrin Hager

Kein Platz für die ÖDP: Bei den Bundestagswahlen 2021 hatte Peter Limmer mancherorts keine Gelegenheit, zu plakatieren. Die Wand an der Rosenheimer Straße etwa war den sieben großen Parteien vorbehalten. © archiv TP

Die Regeln zum Plakatieren im Wahlkampf bleiben in Holzkirchen wie gehabt: Der Gemeinderat hat den Antrag der ÖDP zur Änderung abgelehnt.

Holzkirchen – Werden kleine Parteien durch die Plakatierregeln der Marktgemeinde in Holzkirchen bei der Wahlwerbung benachteiligt? Peter Limmer, Vize-Kreisvorsitzender der ÖDP aus Holzkirchen, sieht es so. Deshalb ringt er um eine Änderung. In der Bürgerversammlung fand sein Antrag eine Mehrheit, die das Thema an den Gemeinderat verwies. Dort ist der Antrag nun allerdings durchgefallen.

Limmers Antrag zielte zum einen darauf ab, dass sich die Reihenfolge der Plakate auf den Tafeln der Gemeinde an der jeweils jüngsten entsprechenden Wahl orientieren soll. Und zweitens, dass jede Partei oder Gruppierung maximal ein Plakat pro Standort erhält. Die Regelung solle für alle im jeweiligen Parlament geltenden Parteien und Gruppierungen gelten, die frei bleibenden Plätze von allen anderen genutzt werden, so lange Platz ist. Aus Limmers Sicht fairer und einfacher als bisher, er sah im Bundestagswahlkampf 2021 seine und andere kleine Parteien benachteiligt.

Die Kommunalaufsicht am Landratsamt sieht in dem Vorschlag keinen schlagenden Fairness-Vorteil, wie aus den Ausführungen Johann Bachhubers vom Ordnungsamt der Gemeinde im Gemeinderat hervorging. Statt einer Sortierung nach Wahlergebnis sei es praktikabler, die offizielle Ordnungszahl – also die Reihung auf dem amtlichen Stimmzettel – als Maßstab zu nehmen. Die Zahl der Plakate auf ein Exemplar pro Anschlagtafel zu reduzieren, wäre ebenfalls grundsätzlich zulässig, teilte die Kommunalaufsicht mit, eine Abstufung sei dann aber schwierig. Einen Rechtsanspruch von Parteien oder Gruppierungen, auf jeder einzelnen Anschlagtafel vertreten zu sein, gebe es nicht, sofern die angemessene Selbstdarstellung im restlichen Gebiet gewährleistet werde.

Bürgermeister sieht „Rechtskonformität bescheinigt“

„Der von uns gehandhabte Bezug auf die Ordnungszahl wird in der Praxis zum Ergebnis führen wie im Antrag beabsichtigt“, fasste Bachhuber zusammen und empfahl aus Sicht der Verwaltung, den Antrag abzulehnen. „Das Landratsamt hat uns Rechtskonformität bescheinigt“, stellte Rathauschef Christoph Schmid (CSU) fest.

Die Notwendigkeit für einen Reset der Plakatierungsregeln zu Wahlen sah auch die breite Mehrheit des Gemeinderats nicht. Die derzeitige Handhabung habe sich mit der Zeit entwickelt, schilderte CSU-Fraktionssprecher Sebastian Franz. Rein aufs Ergebnis der vorigen Wahl zu sehen, hielt er für einen widerlegten Ansatz. „Wir sind in der Vergangenheit damit nicht gut gefahren, das hat eher für mehr Ärger gesorgt.“ Das Ziel, mehr Egalität herzustellen, leuchtete Felix Remuta (Grüne) zwar ein. „Aber der Antrag ist zu unausgegoren, wie wir in der Diskussion feststellen.“

Nur Wolfgang Huber (SPD) konnte sich für den Antrag erwärmen. „Die Bürgerversammlung hat den Antrag nicht hierher verwiesen in der Absicht, dass sich das bisherige Ergebnis bestätigt“, meinte er. „Ich habe selten so eine windelweiche Stellungnahme wie die von Landratsamt und Verwaltung gesehen“, kritisierte Huber: „Es heißt immer, das ist möglich, aber nicht praktikabel.“ Dass der Ansatz praktikabel sei, belege allerdings das Vorgehen anderer Kommunen, etwa der Stadt Miesbach.

Schmid verteidigte entschieden die Holzkirchner Linie. „Mit unseren Plakatwänden werden wir das nicht hinbringen, und unsere Regelung ist rechtskonform.“ Auch Robert Wiechmann (Grüne) zeigte sich vom Holzkirchner Modell überzeugt: „Ich kenne nirgendwo eine Regelung, wo es so gerecht zugeht wie in Holzkirchen.“ Der Gemeinderat lehnte den ÖDP-Antrag mit 24:1 ab.

Birgit Eibl (FWG) war es wichtig, zu erklären, sie verwahre sich gegen die Unterstellung Limmers: „Die Vermutung, dass Absprachen zugunsten unserer Gruppierung entstanden sind, weise ich strikt zurück.“

Limmer: „Man könnte, wenn man wollte“

Nicht überrascht, aber enttäuscht ist Antragsteller Peter Limmer von Debatte und Entscheidung im Holzkirchner Gemeinderat. „Die Parteien, die diese umstrittenen Plakatierungsregeln aufgestellt haben, sind sich keiner Schuld bewusst und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern“, teilt er resigniert mit. Er habe eine „Mischung aus Halb-Wahrheiten und Unwissenheit“ miterleben müssen und sich nicht dazu äußern können, weil ihm das Wort nicht erteilt wurde.

Für den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der ÖDP geht aus der Stellungnahme der Kommunalaufsicht, die für ihn schwammig klingt, hervor: „Man könnte, wenn man wollte.“ Das belege das Beispiel Miesbach, sagt der erfahrene Wahlplakatierer auf Nachfrage. Die ÖDP werde sich überlegen, wie auf die Entscheidung zu reagieren sei.