Abbruch beginnt: Platz frei für ein neues Pfarrzentrum und einen kleinen Park

Von: Andreas Höger

Dieser Anblick ist bald Geschichte: Das alte Pfarrhaus nebst Anbau wird abgerissen. Dahinter entsteht ein Verwaltungs-neubau mit begrüntem Flachdach, der mit Josefsaal und Pfarrsaal einen neuen, tiefergelegten Platz definieren wird. In den Containern (vorne) sind während des Baus die Gruppenräume untergebracht. Pfarrsaal öffnet sich in neuen Innenhof © thomas Plettenberg

Die neue Pfarrkirche „vorne“ prägt schon das Ensemble, jetzt wird auch der „Rückraum“ von St. Josef neu aufgestellt. In den nächsten Tagen beginnen die Abrissarbeiten. Das Pfarrhaus verschwindet und gibt Raum frei für einen kleinen Park, um den sich die anderen Gebäude neu entfalten können.

Holzkirchen – Die Planung steht schon seit Frühjahr, auch die Finanzierung. Rund 6,5 Millionen Euro steckt das Erzbischöfliche Ordinariat in das neue Pfarrzentrum St. Josef in Holzkirchen. Doch wie das oft ist: Es geht nicht so schnell wie erhofft, der Zeitplan verschob sich um etliche Monate.

„Es gab Nachbesserungsbedarf in der Genehmigungsphase“, erklärt Günther Pichler, der sich für die Kirchenverwaltung federführend um den Bau kümmert. Auf Wunsch des Landratsamts wird der Flachdach-Neubau fürs Pfarrbüro, der über einen Eingangs-Zwischenbau mit dem Pfarrsaal verbunden ist, eine Lärchenholz-Verschalung bekommen. Und eine Grunddienstbarkeit ist nachzutragen für eine Wasserleitung. „Das ist jetzt alles in der Pipeline“, sagt Pichler. Im Dezember oder Januar rechne man mit der Baugenehmigung. Im Frühjahr soll der Neubau starten, für den bis zu 20 Monate angesetzt sind. Die ersten Ausschreibungen liefen parallel. „Es sollte machbar sein, dass im Spätherbst 2024 alles fertig ist – auch schon die Außenanlagen“, sagt Pichler.

Die technische Verspätung eröffnete den Verantwortlichen die Chance, einen neuen Fördertopf anzugraben. „Wir hoffen auf eine Förderung aus dem Leader-Programm“, sagt Pichler. Mit Leader fördert die EU die Entwicklung des ländlichen Raumes. St. Josef will dabei besonders als „Treffpunkt der Generationen“ punkten und für alle Konfessionen offen sein. „Der neue Platz vor dem Pfarrsaal wird sich in Richtung der neuen Kirchen vorne zu einem kleinen Park aufweiten“, kündigt Pichler an. Die Öffentlichkeit ist dort jederzeit willkommen. „Ziel ist, dort Aufenthalts-Qualität zu schaffen“, sagt Pichler, der hofft, dass „Leader“ dies mit einem „höheren sechsstelligen Betrag“ honoriert.

Das Gros der Kosten übernimmt das Ordinariat, wie auch schon bei den 11,53 Millionen Euro für die neuen Gotteshäuser (Kirche, Kapelle, Sakristei). Der Eigenanteil der Pfarrei selber beschränkt sich auf etwas über 100 000 Euro – deutlich weniger als die sonst üblichen zehn Prozent. „So ein großes Volumen könnte keine Pfarrei selber stemmen“, sagt Pichler. Zudem verzichte man in Holzkirchen auf ein eigenes Pfarrer-Wohnhaus, wie es in der (deutlich teureren) ersten Planung noch vorgesehen war. Das ist möglich, weil Pfarrer Gottfried Doll in ein nahe gelegenes Haus in der Haidstraße einziehen konnte, das der Kirche gehört.

Als provisorischer Ersatz für die frei geräumten Abriss- und Umbaugebäude wurden hinter der Sakristei vier Container platziert, unter anderem für Gruppenräume. Das Pfarrbüro ist vorübergehend am Bahnhofsplatz 14 untergekommen (neben Metzgerei Kraft).

Damit ist alles bereitet für die „Freimachung des Baufelds“: So das Wetter mitspielt, wird das marode Pfarrhaus (Baujahr 1948) sowie der barackenähnliche Zwischenbau zum Josefsaal ab kommender Woche abgerissen. Die freie Fläche dahinter wird um einen Meter abgegraben und formt einen Platz, der vom Pfarrsaal, Josefsaal und neuem Pfarrbüro-Neubau (begrüntes Flachdach) eingerahmt wird; in Richtung Kirchen bleibt der Blick frei und schließt sich ein hügeliger, kleiner Park an.

„Besonders der Pfarrsaal bekommt ein ganz neues Gesicht“, sagt Pichler. Zum künftigen Innenhof werden bodentiefe Fenster eingezogen. „Die Räume werden damit heller und sind flexibler nutzbar“, kündigt Pichler an. Das gelte auch für den Pfarrsaal darüber, der künftig teilbar ist. Wo Höhen zu überwinden sind, werden Aufzüge eingebaut, um Barrierefreiheit zu schaffen.

