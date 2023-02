Erschütternde Berichte von Geflüchteten: Plötzlich ist der Ukraine-Krieg sehr nah

Schmerz und Wut: Bei einem Friedensgebet in der Holzkirchner Segenskirche erzählten geflüchtete Ukrainer am Sonntag, wie sehr der russische Überfall ihre Leben aus der Bahn warf und wie sie den Kriegsbeginn vor einem Jahr erlebten. © Thomas Plettenberg

Seit einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Obwohl Medien täglich berichten, bleibt oft eine Distanz zwischen unserem Alltag und dem Krieg an Europas Grenze. Die Berichte ukrainischer Geflüchteter am Sonntag in der Segenskirche brachten die Schrecken des Krieges jedoch sehr eindrücklich ins Bewusstsein.

Holzkirchen – Zum ökumenischen Friedensgebet hatten die katholischen und die evangelischen Kirchengemeinden in Holzkirchen und Otterfing sowie die Holzkirchner Bürgerstiftung eingeladen. Die evangelische Pfarrerin Ulrike Lorentz, die als Gastgeberin fungierte, betonte in ihrer Ansprache, für den Frieden einzustehen bedeute, Gewalt einzuschränken, aber auch den Opfern zu helfen.

Auch Geflüchtete sind Opfer, wie der Bericht von Anastasiia Bezuhla (17) vor Augen führte. Ihr Schmerz, aber auch ihre Wut über die Situation in ihrem Heimatland waren in jedem ihrer Worte spürbar. Sie verstehe immer noch nicht, dass sie morgens nicht in ihrem Bett aufwache, erzählte die 17-Jährige aus Charkiw den rund 70 Teilnehmern des Friedensgebets. Oder dass sie sich abends nicht mit ihren Freunden treffen könne.

Mit dem Beginn des Krieges habe ihr früheres Leben aufgehört, stellte sie fest. „Da musste ich über Nacht erwachsen werden“, sagte sie. Angst um ihr Leben habe sie nicht gehabt, berichtete Bezuhla. Aber Angst davor, jemanden zu verlieren, der ihr nahe steht. Einmal, erinnerte sich die Schülerin, sei eine Granate nur 50 Meter vom Büro ihrer Mutter eingeschlagen. Einen Tag lang habe sie nicht gewusst, ob ihre Mutter noch lebt. Ihre Stimme wurde brüchig, plötzlich war der Krieg sehr nahe.

Auch als Mariia Binat erzählte, welche Angst sie um ihre zwei Kinder hatte, wird das schier Unfassbare greifbar. Mit starker Stimme berichtete sie, wie sie morgens einen Anruf ihrer Mutter bekam. Die 28-jährige wohnte in Irpin, ihre Familie stammt aus Mariupol. „Die Kinder hatten einen normalen Morgen, nur waren draußen Explosionen zu hören.“ Eine paradoxe, fast unerträgliche Situation, die in der Segenskirche Betroffenheit auslöste. Ganz still wurde es, als die erst zehnjährige Olga Bagdevich vom ersten Tag des russischen Überfalls erzählte, wie sie am 24. Februar 2022 aufwachte und das Feuer von Explosionen die Dunkelheit erhellte.

In Situationen, für die Worte fehlen, könne man wenigstens zuhören, sagte Pfarrerin Lorentz. „Es war sehr bewegend“, zeigte sich auch Sibylle König von der Bürgerstiftung beeindruckt. Ihre Organisation schickt am ersten März-Wochenende einen weiteren Hilfstransport in die Ukraine, nachdem bereits im Dezember ein Hilfskonvoi aus Holzkirchen in der Ukraine angekommen war. Ziel des Abends sei gewesen, sagt König, den Geflüchteten die Gelegenheit zu geben, von ihren Erfahrungen zu berichten. Und das Ansinnen ging auf: Der Krieg am Rande Europas bekam an diesem Abend in der Segenskirche in Holzkirchen ein ganz persönliches Gesicht.

ANDREAS WOLKENSTEIN

