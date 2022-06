Poetry Slam im Fools Theater: Holzkirchner Schüler slammen auf Bairisch

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Wollen gewinnen und Spaß haben: Lilly Bergaentzle (10) und Florian Rest (11) besuchen die Oberland Realschule in Holzkirchen. Heute Abend stehen sie – und andere Teilnehmer – auf der Bühne des Fools Theaters. © STS

Zwei Holzkirchner Schüler tragen beim Poetry Slam im Fools Theater ihre selbstverfassten Texte vor - in bairischer Mundart.

Holzkirchen – Einen selbstverfassten Text, knappe fünf Minuten Zeit und eine Portion Mut: Das brauchen die Teilnehmer des Poetry Slams, den der Verein Kulturvision unter der Federführung der Holzkirchner Realschullehrerin Elisabeth Schick-Billy und der Theaterpädagogin Sarah Thompson im Fools Theater veranstaltet. Es ist nicht irgendein Poetry Slam – die Teilnehmer slammen auf bairisch. Mit dabei sind unter anderem die Fünftklässler Lilly Bergaentzle (10) und Florian Rest (11) von der Oberland Realschule.

Seid Ihr nervös vor Eurem Bühnenauftritt heute Abend?

Lilly: Schon relativ. Zuletzt hatte ich in der Grundschule einen Auftritt, und damals hatte ich Unterstützung von zwei Freundinnen. Jetzt stehe ich ganz allein auf der Bühne, noch dazu vor so vielen Leuten. Das ist schon was anderes. Ich hoffe, ich verspreche mich nicht. Ich habe mit meiner Freundin Antonia geübt und dabei versucht, den Text extra boarisch rüberzubringen. Da muss ich aufpassen, dass ich es nicht übertreibe mit dem Boarischen (lacht).

Florian: Ich bin auch ein bisschen nervös. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich hoffe, dass ich meinen Text nicht vergesse. Ich will ihn auswendig vortragen.

Wovon handeln Eure Texte?

Lilly: Ich habe mich mit bayerischen Regeln beschäftigt. Zum Beispiel, dass man als echter Bayer kein Ketchup zum Leberkäs essen darf und keine Weißwurst nach 12 Uhr. Außerdem befasse ich mich mit dem Tagesablauf eines Bayern. So als kleiner Spaß.

Florian: Ich habe eine Geschichte über das Schnablerfahren geschrieben, also über das Hornschlittenrennen. Das findet nur ein Mal im Jahr in Gaißach statt, zur Faschingszeit, wenn ausreichend Schnee liegt. Weil ich kein gebürtiger Gaißacher bin, darf ich da nicht mitfahren. Aber mit meinen Spezln bin ich an der Blombergbahn schon öfter mit einem Schnabler gefahren.

Was hat Euch zu Euren Texten inspiriert?

Lilly: Ich habe etwas gesucht, das zum Thema „Boarisch“ passt. Ich habe mich mit meiner Freundin Antonia, die übrigens auch mitmacht, darüber unterhalten. Sie kam auf bayerische Küche zu sprechen. Da ist es mir wie ein Geistesblitz gekommen.

Florian: Ich habe ein Thema gesucht, von dem sonst keiner erzählt. Und weil das Schnablerrennen nicht viele Leute kennen, dachte ich mir, das könnte passen.

Woher wisst Ihr, wie man Texte schreibt?

Lilly: Ich mache es immer auf die gleiche Weise: Ich denke nach und mache mir dabei kleine Notizen. Eine Art Mindmap. Dann schreibe ich es einfach hin – und meistens wird’s was Gutes (lacht).

Florian: Für den Unterricht habe ich das schon öfter gemacht. Ich glaube, es liegt bei uns in der Familie. Meine Tante schreibt Gsatzl, wenn jemand Geburtstag hat. Mein Onkel ist Hochzeitslader und meine Schwester versucht, Bücher zu schreiben.

Die Stärke des Applauses entscheidet, wer gewinnt. Wie schätzt Ihr Eure Chancen beim Publikum ein?

Lilly: Unsere Lehrerin Frau Schick-Billy hat unsere Texte gelesen. Sie hat gesagt, dass mein Text sehr gut ist. Deshalb glaube ich schon, dass ich ein paar Chancen habe. Aber wenn ich nicht gewinne, ist es auch nicht schlimm. Obwohl ich ehrgeizig bin und gern gewinne. Aber allein, dass ich mich traue, mitzumachen und einen eigenen Text vorzutragen, macht mich stolz. Anfangs wollten viele mitmachen. Aber sie trauen sich jetzt doch nicht.

Florian: Ich muss nicht unbedingt gewinnen. Mir geht’s einfach nur darum, auf der Bühne zu sein und meinen Text vorzustellen. Das macht mir Spaß.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.