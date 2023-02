Polizei warnt vor Betrug: Rentner aus Holzkirchen bezahlt fünfstelligen Betrag - Bank stoppt Überweisung

Von: Jonas Napiletzki

Ein „falscher Polizist“ hatte einen 87-jährigen Holzkirchner über eine Woche lang kontaktiert und ihn mit einer frei erfundenen Geschichte fast um einen fünfstelligen Betrag gebracht. (Symbolbild) © dpa

Gerade noch rechtzeitig hat ein Rentner aus Holzkirchen einen Betrugsversuch erkannt. Zuvor war er eine Woche lang in Kontakt mit einem falschen Polizisten.

Holzkirchen - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd warnt erneut vor einer nicht abreißenden Welle von sogenannten Legendenbetrugsfällen und Schockanrufen. Mit einer erfundenen Geschichte hatte ein Betrüger nun auch in Holzkirchen beinahe Erfolg - das Opfer schöpfte gerade noch rechtzeitig Verdacht.

Falscher Polizist fordert Bestellung bei Goldhandel

Wie eine Sprecherin des Präsidiums erklärt, war der betroffene Senior über eine Woche lang von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert worden. Die Masche: Bei zwei Festgenommenen wäre eine Notiz mit seinem Namen und seiner Anschrift aufgefunden worden, hatten die Betrüger dem Holzkirchner offenbar erklärt. Deshalb solle er sein Geld in Sicherheit bringen. Soweit sei die Masche bekannt, schreibt die Polizei. „Neu dabei ist die Tatsache, dass der Mann aufgefordert wurde, einen fünfstelligen Betrag an einen Goldhandel zu überweisen und sich Goldbarren an seine Wohnadresse schicken zu lassen.“ Die echte Polizei geht nun davon aus, dass diese Goldbarren dann von den falschen Polizeibeamten oder einem Mittelsmann abgeholt worden wären.

„Glücklicherweise wurde der 87-Jährige misstrauisch und konnte mit Hilfe seiner Bank die bereits getätigte Überweisung stoppen“, berichtet die Sprecherin weiter. Ein finanzieller Schaden entstand dem Rentner nicht. Mehr Erfolg hatten die Betrüger derweil im Raum Rosenheim. Eine 66-Jährige hatte dort am vergangenen Freitag, 24. Februar, nach zahlreichen Telefonaten mit zwei vermeintlichen Polizeibeamten einen hohen vierstelligen Geldbetrag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Rosenheim abgelegt. Erst anschließend wandte sie sich an die echte Polizei. „Als diese zum Parkplatz fuhren, war das Geld bereits nicht mehr vor Ort“, erklärt die Sprecherin des Präsidiums.

Polizei appelliert an Senioren und jüngere Generation

Zum Schutz vor den „perfiden Betrügern“ warnt die Polizei nun eindringlich: „Seien Sie vorsichtig und übergeben Sie weder Geld noch Wertgegenstände!“ Immer wieder würden vor allem Senioren Opfer der erfundenen Geschichten und würden teils horrende Summen verlieren. Die Polizei gibt nun weiterführende Tipps.

Im Wortlaut: Das rät die Polizei

„Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, zum Beispiel zu einem Einbruch in der Nähe oder einer dringend zu zahlenden Kaution!“

„Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf!“

„Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!“

„Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren!“

„Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Drücken Sie KEINE Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen Sie dann den Notruf 110!“

„Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei Ihrer Polizeiinspektion!“

