Polizei Holzkirchen stoppt illegales Autorennen auf der A8

Von: Gabi Werner

Eine Polizeistreife (Symbolbild) konnte am Montagabend ein illegales Autorennen auf der Autobahn unterbinden. Zuvor hatten sich bei Holzkirchen gefährliche Szenen abgespielt. © Symbolbild/Carsten Rehder

Brandgefährliche Szenen spielten sich am Montagabend (31. Juli) auf der A8 bei Holzkirchen ab: Zwei Pkw-Fahrer lieferten sich ein illegales Autorennen. Die Polizei konnte das Rennen stoppen.

Holzkirchen - Wie die Polizei berichtet, war am Montag (31. Juli) gegen 19.50 Uhr eine zivile Videostreife der Autobahnpolizei Holzkirchen auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Holzkirchen wurden sie von einem schwarzen BMW mit österreichischer Zulassung und einem schwarzen Porsche mit deutscher Zulassung überholt. Beide waren laut Polizeibericht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich ist das Tempo auf 80 km/h begrenzt. Als die Videostreife zur Verfolgung ansetzte, konnte sie spektakuläre Szenen filmen, da sich die beiden Fahrer offensichtlich ein Rennen lieferten.

Pkw-Fahrer verursachen beim Überholen Beinahe-Unfall

Dabei wurden mehrere andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt, wobei es zu gefährlichen Situationen kam. „Das Ganze gipfelte schlussendlich in einem Beinahe-Unfall“, schreibt die Polizei. Während der BMW ein Fahrzeug, das auf der mittleren Spur fuhr, rechts überholte, überholte der Porsche zeitgleich links. Anschließend wollten beide Fahrzeuge wieder auf die mittlere Spur ziehen, wo es fast zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Dieser konnte nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts durch den BMW-Fahrer verhindert werden, welcher dabei fast in einen Sattelzug auf der rechten Spur krachte. Erst jetzt konnte die Videostreife aufholen und weitere gefährliche Manöver unterbinden, indem sie den BMW auf einem nahen Parkplatz anhielt. Der 28-jährige Fahrzeuglenker, der in Österreich wohnhaft ist, musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Das Kennzeichen des Porsche ist bekannt, sodass auch gegen diesen Fahrer Ermittlungen eingeleitet werden können. Die beiden Männer müssen sich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Polizei sucht mögliche Zeugen und weitere Geschädigte

In Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Autobahnpolizei Holzkirchen noch Zeugen oder weitere Geschädigte. Hinweise nimmt sie unter Telefon 08024/9073-0 entgegen.

