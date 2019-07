Holzkirchen: Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Holzkirchen - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Holzkirchen ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der graue Skoda Fabia in der Karl-Stieler-Str. 5 geparkt und gehört einer 47-jährigen Holzkirchnerin. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 8.30 Uhr am darauffolgenden Morgen.

Polizei Holzkirchen sucht Zeugen: Autospiegel beschädigt

Am Fahrzeug war der linke Außenspiegel nach innen geklappt und das Spiegelglas gebrochen. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und Hinweise gegeben können werden gebeten, sich bei der Polizei Holzkirchen unter der Telefonnummer 0 80 24 / 9 07 40 zu melden.

