Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Polizei rät dazu, am Telefon vorsichtig zu sein. © Rene Ruprecht

In den vergangenen drei Tagen ist es im Dienstbereich der Polizei Holzkirchen wieder zu Anrufen von falschen Polizisten oder Staatsanwälten und zu sogenannten Schockanrufen gekommen.

Holzkirchen - Die falschen Polizisten behaupten beispielsweise, dass in der Nachbarschaft ihrer Opfer eingebrochen worden sei. Die angeblichen Polizisten erkundigen sich dann nach den finanziellen und persönlichen Verhältnissen ihrer Opfer und bieten diesen an, ihr Bargeld „sicherzustellen“.

Bei den sogenannten Schockanrufen geben sich die unbekannten Täter als nahe Angehörige ihrer Opfer aus, die angeblich einen Unfall verursacht haben. Anschließend melden sich weitere Täter und verlangen als angebliche Staatsanwälte hohe Geldbeträge als „Kaution“.

Leider händigen die Opfer den Unbekannten dadurch immer wieder – teilweise - hohe Geldbeträge oder andere Wertgegenstände aus.

Die Polizei informiert warnt nochmals eindringlich: Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Die Polizei fragt niemals nach Bargeld oder Wertgegenständen und holt diese nicht bei Ihnen ab. Sie hat auch keine Kenntnisse über Ihr Bargeld oder Ihre Wertgegenstände.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Auch nicht durch fingierte Schreie oder weinende Personen im Hintergrund.

Seien Sie misstrauisch, wenn die Anrufer von einem Unfall, einer Notlage oder einem finanziellen Engpass berichten UND Geld fordern.

Nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit dem Angehörigen auf. Im Zweifel legen Sie auf und rufen Sie die 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.