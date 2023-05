Holzkirchen: Polizei stoppt 18 Verkehrssünder - Bußgelder, Punkte und Fahrverbote drohen

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Innerhalb von drei Stunden kontrollierten Beamte der Polizei Holzkirchen am Mittwoch insgesamt 18 Autofahrer, denen nun Bußgelder, Punkte oder Fahrverbote drohen.

Holzkirchen - Zahlreiche Verkehrssünder sind der Holzkirchner Polizei am vergangenen Mittwoch, 3. Mai, ins Netz gegangen: Von 10 bis 13 Uhr stoppten die Beamten an verschiedenen Stellen in der Marktgemeinde mehrere Verkehrsteilnehmer. Über die Maßnahme berichtet nun ein Sprecher der Polizei.

Zwei Fahrer mit einem Handy am Steuer erwischt

Der Mitteilung zufolge stoppte die Polizei zwölf Autofahrer, weil sie während der Fahrt keinen Gurt angelegt hatten. „Die Lenker wurden von den Holzkirchner Polizeibeamten verwarnt.“ Wegen verbotswidriger Verwendung eines Mobiltelefons während der Autofahrt stoppten die Polizisten insgesamt vier Autofahrer. Gegen sie sei ein Bußgeldverfahren mit Punkten in Flensburg eingeleitet worden.

„Nur eine Art Anhalt“: Zwei Fahrer missachten rote Ampel

„Aber auch das ,Rotlicht‘ an der Ampelanlage war für zwei Autofahrer offenbar nur eine Art Anhalt“, schreibt der Sprecher weiter. Beide missachteten die Ampel - sie müssen laut Polizeibericht neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg nun auch mit einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt erwischten die Beamten also 18 Autofahrer - binnen drei Stunden. nap

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.