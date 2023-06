Polizei nimmt Radler und E-Biker ins Visier - und erwischt Autofahrer und E-Skateboarder

Von: Katrin Hager

Teilen

Auch am Radstreifen in der Münchner Straße in Holzkirchen (Archivbild) nahm die Polizei den Verkehr unter die Lupe. Zwei Autofahrer, die den Schutzstreifen als Stellplatz missbrauchten, bekamen ein Knöllchen. © Thomas Plettenberg

Die Fahrer von E-Bikes, Pedelecs und Fahrräder hat die Polizei Holzkirchen am Montag verstärkt ins Visier genommen. Nach der angekündigten Kontrolloffensive zieht sie ein positives Fazit - auch am Taubenberg.

Holzkirchen/Warngau - Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Holzkirchen haben am Montag die bereits angekündigten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt E-Bikes/Pedelec und Fahrräder durchgeführt. „An verschiedenen Stellen im Dienstbereich wurde zwischen 15 und 20 Uhr kontrolliert“, teilt die Dienststelle mit - unter anderem an den bekannten Radstrecken rund um den Taubenberg, aber auch in Holzkirchen.

„Zusammengefasst kann man sagen, dass sich die Zweiradfahrer sehr vorbildlich verhielten“, berichtet die Polizei. Im Bereich des Taubenbergs kam es demnach zu keinen Beanstandungen, die Radfahrer befuhren ausnahmslos die öffentlichen Rad-/Forstwege, keine illegalen Trails.

Im Ortsbereich von Holzkirchen wurde laut Polizeibericht unter anderem der Radschutzstreifen in der Münchner Straße überwacht. Dort wurden zwei Pkw-Fahrer verwarnt, die ihr Fahrzeug auf dem Radschutzstreifen parkten. Insgesamt wurden sechs Verwarnungen mit Zahlungsaufforderungen ausgestellt. Zwei Fahrradfahrer erhielten eine Verwarnung, weil sie den Gehweg benutzten, des Weiteren mussten zwei Fußgänger beanstandet werden, die in der Tölzer und in der Münchner Straße bei Rot an der Ampel die Hauptverkehrsstraßen querten.

Gegen 18.20 Uhr wurde Am Ladehof ein 35-jähriger Holzkirchner kontrolliert, der mit seinem E-Skateboard den Geh- und Radweg benutzte, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann mit einer Handfernsteuerung sein Gefährt steuerte. Eine Straßenverkehrszulassung besteht für diese Art von Skateboard nicht. Das Gefährt wurde sichergestellt und gegen den Holzkirchner wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und der Straßenverkehrszulassungsordnung eingeleitet.

Insgesamt seien die Kontrollen auf ein positives Echo der Zweiradfahrer gestoßen, teilt die Polizei mit. „Die Beamten konnten mit den Verkehrsteilnehmern zahlreiche, informative und beratende Gespräche führen.“ Die Polizei Holzkirchen werde den Schwerpunkteinsatz in den nächsten Wochen wiederholen.