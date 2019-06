Polizei setzte erstmals Body-Cam auf Frühlingsfest ein

Die Polizei ist zufrieden mit dem Frühlingsfest - und zeichnete erstmals Übergriffe auf Beamte mit der Body-Cam auf. Eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft war dabei.

Holzkirchen – Viele Besucher, wenig Arbeit für die Polizei: Die Holzkirchner Inspektion ist zufrieden mit dem diesjährigen Frühlingsfest. „Im Großen und Ganzen herrschte eine friedliche Stimmung und kleinere Sicherheitsstörungen konnten im Keim erstickt werden“, teilte Peter Wabnitz, Leiter der Verfügungsgruppe, mit.

Vom Anstich am vergangenen Mittwochabend bis zum Montagnachmittag mussten die Ordnungshüter insgesamt zwei Mal wegen Prügeleien eingreifen. Ein Mal hatten sie es mit einem Handtaschendiebstahl, zwei Mal mit einem Fahrraddiebstahl und zwei Mal mit Maßkrug-Klau zu tun. Hinzukamen kleinere Delikte wie Sachbeschädigung und Beleidigung. Außerdem mussten die Beamten insgesamt drei Betrunkene in Gewahrsam nehmen. Einer von ihnen hatte obendrein Tabletten geschluckt und musste seinen Rausch in einer Zelle der Polizei ausschlafen. Drei Festbesucher erwischte die Polizei bei Kontrollen mit Drogen.

Erstmals setzte die Polizei heuer die sogenannte Body-Cam auf dem Frühlingsfest ein. Die insgesamt drei Widerstandshandlungen, mit denen die Beamten konfrontiert waren, konnten so aufgezeichnet werden und dienen nun als Beweismittel vor Gericht.Alle Täter waren betrunken, beleidigten und bedrohten die Beamten. Eine Rechtsreferendarin der Staatsanwaltschaft begleitete am Samstag die mit Body-Cam ausgestatteten Streifen, um sich ein Bild von deren Arbeit zu machen. Im Zelt sorgte ein privater Sicherheitsdienst für Ordnung. Er musste kein einziges Mal die Polizei dazu rufen.

„Ein großes Kompliment muss den Verkehrsteilnehmern ausgesprochen werden“, teilte Wabnitz mit. Park- und Halteverbote seien meist eingehalten worden. Bei mehreren Alkoholkontrollen seien sämtliche Fahrer nüchtern gewesen – mit einer Ausnahme. Allerdings war die Frau mit 1,1 Promille im Blut laut Polizei keine Frühlingsfestbesucherin.

Der Besucherandrang war hoch – konkrete Zahlen nannte die Polizei nicht. Am Eröffnungstag, am Freitag und am Samstag musste das Zelt zeitweise wegen Überfüllung geschlossen werden. Dagegen war der Andrang am Sonntag überschaubar.

Zufrieden ist auch der erste Vorsitzende des Musikzugs, Andreas Beck: „Es ist alles gut gelaufen.“ Ein Höhepunkt sei die Trachtenmodenschau am Sonntagmittag gewesen. „Da war das Zelt voll.“ Mitveranstalterin und Schaustellerin Magdalena Kübler sagte: „Es war ein wunderschönes Frühlingsfest mit einem tollen Publikum. Die Holzkirchner sind ihrem Frühlingsfest treu.“