Holzkirchen: Polizei kontrolliert 108 Personen an B318 - Schleierfahndung unterstützt

Große Verkehrskontrolle bei A8

Die Holzkirchner Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle 108 Personen und rund 60 Fahrzeuge überprüft. In mehreren Fällen griffen die Beamten ein.

Holzkirchen – Roter Kleinbus, älteres Baujahr, voll besetzt, italienisches Kennzeichen – das Fahrzeug kommt der Polizei verdächtig vor. Die Beamten, die sich in einem Zivilfahrzeug als Vorwarner unauffällig gut 100 Meter vor der Kontrollstelle an der B 318 positioniert haben, melden den Bus über Funk an den verkabelten Beamten weiter, der die klapprige Kiste aus dem Verkehr herauswinkt. Werden in dem Wagen Personen geschleust?

Freitagabend, die Polizeiinspektion Holzkirchen führt, verstärkt von Kräften der Autobahnpolizei, Schleierfahndern aus Rosenheim und dem Rauschgiftspürhund „Jacky“, kurz vor der Zufahrt zur A 8 München-Salzburg eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Die B 318 ist Richtung Norden auf eine Fahrspur verengt, Warnschilder „Achtung Polizeikontrolle“ zeigen die Aktion weit davor an, das Tempo ist auf 30 Stundenkilometer reduziert. An die 15 Beamte sind im Einsatz. Bei Anbruch der Dunkelheit wird das Technische Hilfswerk (THW) aus Miesbach den Bereich fast taghell ausleuchten, die Straßenmeisterei hat alles vorbereitet und Verkehrskegel aufgestellt.

Kontrolle bis Mitternacht

Bis Mitternacht will die Polizei kontrollieren, ob Fahrer am Steuer betrunken sind oder Drogen genommen haben, ob alle einen gültigen Führerschein besitzen, ihre Autos verkehrssicher und korrekt versichert sind. Auch auf den grenzüberschreitenden Verkehr sollen die Beamten ihr geschultes Auge richten – „das Rundum-Sorglospaket“, wie stellvertretender Inspektionsleiter Robert Hirschel es nennt.

Die neun überwiegend jungen Frauen und Männer im italienischen Kleinbus macht die Kontrolle alles andere als nervös. Sie beißen weiter in ihre belegten Semmeln und geben fast nebenbei die Ausweise zum Abgleich der Daten im Polizeicomputer ab. Hirschel kommt schnell zu dem Schluss, dass es sich um eine muntere Truppe von Urlaubern aus dem Süden handelt – von wegen Schleuserfahrt. Und tatsächlich: Alle Insassen sind „sauber“, sie dürfen unbeanstandet weiterfahren. „Gute Weiterreise“, ruft ihnen Hirschel zu.

+ Beamte tippten Ausweisnummern im Sekundentakt in die Computer. © Thomas Plettenberg

Im „Basisbus“ sitzt Karin Adam vor dem Laptop und gibt die Kennziffern all der Ausweise ein, die ihr unentwegt in die Hand gedrückt werden. In Sekundenschnelle spuckt die Abfrage die Ergebnisse aus. In den meisten Fällen sagt Adam nur „kein Treffer“, die kontrollierten Personen sind also weder zur Fahndung ausgeschrieben noch mit gefälschten Dokumenten unterwegs. Nur einmal schaut sich Hirschel den Ausweis eines Balkan-Reisenden genauer an. Er benutzt dazu eine Taschenlampe mit UV-Licht, die feine Pigmente auf dem Kärtchen deutlich hervorhebt. So könnte eine Fälschung eher erkannt werden. Doch der Ausweis ist lediglich stark abgenutzt.

Fahrer gibt plötzlich Gas

Adam findet ihren Einsatz als Angestellte, die normalerweise in der Inspektion Büroarbeiten erledigt, „wahnsinnig aufregend“. Wirklich sichtbar aufgeregt ist aber niemand. Die Kontrolle der insgesamt 108 Personen in rund 60 Fahrzeugen läuft in geübter Routine ruhig ab.

Nur einmal kommt kurz Hektik auf. Ein Fahrer, der herausgewunken wird, gibt plötzlich Gas und will türmen. Erst im letzten Moment überlegt er es sich anders und biegt doch in die Kontrollgasse ein. Schnell sind mehrere Beamte bei dem Mann und stellen ihn zur Rede. Die Ausrede ist faul: Seine Frau habe angerufen, dass sie krank sei und er bitte schnell heimkommen möge. Dummerweise hat der Fahrer auch noch Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert. Er muss ein Bußgeld zahlen.

+ Die B 318 nahe der Holzkirchner Autobahnauffahrt war für die Kontrolle auf eine Spur verengt. © Thomas Plettenberg

Den Überblick während des Einsatzes hat Jessica Leitenbacher. Die Dienstgruppenleiterin der Holzkirchner Inspektion ist an diesem Abend verantwortlich für den Ablauf. „Ich kann mir heute ausnahmsweise den Luxus leisten, selbst ins Geschehen einzugreifen.“ Als zwei Schleierfahnder die Ladung eines Lastwagens mit polnischem Kennzeichen unter die Lupe nehmen, stellen sie fest, dass die mannshohen zentnerschweren Kartons nicht mit Gurten gesichert sind. Der sichtlich genervte Fahrer muss dies an Ort und Stelle nachholen. Auch er kommt um 30 Euro Bußgeld nicht herum, das per Kartenzahlung eingezogen wird.

Fahrer betrunken - Beifahrer nüchtern

Derweil kriechen die beiden Fahnder unter den Laster, ein Tank hat ihr Interesse geweckt. Sie klopfen auf das Metall und entscheiden: „Jacky“ soll zum Einsatz kommen. Es könnte ein Rauschgiftversteck sein. Die Hundeführerin – ihren Namen darf sie nicht nennen – wird gerufen und muss feststellen, dass das Objekt der Begierde zu exponiert ist. Der belgische Schäferhund kann nicht unter den Laster kriechen. Auch ohne Hilfe auf vier Pfoten kommen die Fahnder zum Ergebnis, dass im Tank keine Drogen transportiert werden. Der Lkw darf weiterfahren.

Besonders dumm haben sich zwei junge Männer angestellt. Gerade als sie den Vorwarnposten passieren, genehmigt sich der Fahrer einen Schluck aus der Pulle. Prompt wird er herausgewunken und muss ins Röhrchen blasen: Der Alkomat zeigt mehr als 0,5 Promille an. Ein Monat Fahrverbot und 500 Euro. Hätte der Mann nur seinen Beifahrer ans Steuer gelassen – der war nüchtern. Ein anderer Lenker fällt durch getrübte Pupillen auf. Der Drogenschnelltest schlägt an. Auch für ihn ist die Fahrt erst einmal zu Ende. Von Paul Winterer

