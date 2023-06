Frisierte E-Bikes, verbotene Elektro-Vehikel: Polizei verstärkt Fahrrad-Kontrollen

Von: Andreas Höger

Kontrollieren und informieren: Ulrich Meier (r.), Fahrrad-Experte der Polizei Holzkirchen, plant Schwerpunkt-Kontrollen im Sommer, um etwa frisierte E-Bikes oder nicht zugelassene Kleinstfahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und Regelverstöße von Radlern zu ahnden. Bei dieser Kontrolle war alles in Ordnung. © thomas Plettenberg

Bikes, Boards und Scooter: Der Sommer lockt Elektro-Kleinfahrzeuge aller Art ins Freie. Etliche der trendigen Gefährte sind allerdings auf öffentlichen Straßen verboten. Um das Bewusstsein dafür zu schärfen, startet die Holzkirchner Polizei jetzt gezielte Kontrollen. Ebenfalls im Visier: Frisierte E-Bikes – und Radler, die sich nicht an Regeln halten.

Holzkirchen – Rund 2,2 Millionen E-Bikes wurden 2022 in Deutschland verkauft – ein Mega-Trend speziell im Freizeitbereich. Die Motoren unterstützen bis 25 km/h, was vielen, aber nicht allen reicht. „Rein statistisch wird jedes zweite E-Bike mit Bausätzen aus dem Internet auf bis zu 50 km/h getunt“, sagt Ulrich Meier, Fahrrad-Experte bei der Holzkirchner Polizei. Laien fällt das kaum auf. „Uns aber schon“, sagt Meier. Bei verstärkten Kontrollen, die jetzt im Juni beginnen, will er das eine oder andere Bike genau unter die Lupe nehmen.

Frisierte E-Bikes sind ein Thema, aber nicht das einzige der Schwerpunkt-Kontrollen. „Es kann schnell sehr teuer werden und sogar zum Führerschein-Entzug führen, wenn man mit nicht zugelassenen Elektro-Kleinstfahrzeugen unterwegs ist“, warnt Meier, „das sind vielleicht nette Spielzeuge, auf Straßen haben sie aber nichts verloren.“ Im Fokus der Kontrollen stehen überdies E-Scooter und Speed-Pedelecs. Und alle Radler, auch die ohne E-Unterstützung, müssen mit Strafen rechnen, wenn sie Regeln missachten. „Wir wollen bei diesen Themen im ganzen Nordlandkreis Präsenz zeigen“, kündigt Meier an.

Hoverboards und Co.

In Internetshops und stationärem Elektrohandel verkaufen sie sich gut: Hoverboards, Onewheels und Elektro-Skateboards können Spaß machen. „Die wenigsten wissen, dass diese Elektro-Kleinstfahrzeuge eine Versicherungsplakette brauchen“, sagt Meier. Nicht selten habe er solche Kleingefährte schon beschlagnahmen müssen. Dazu kommen Geldbußen in hohem dreistelligen Bereich. „Wir bewegen uns da im Straftat-Bereich.“ Und es komme vor, dass die Führerscheinbehörde die Fahrerlaubnis in Frage stelle.

E-Scooter

Auch an E-Scootern fehle oft die Versicherungs-Plaketten, sagt Meier: „Jedes Jahr braucht’s eine neue, wie beim Mofa.“ Wer ohne gültiges Kennzeichen angetroffen wird, muss mit Post von der Staatsanwaltschaft rechnen. Kinder unter 14 Jahren dürfen E-Scooter nicht nützen.

Speed-Pedelecs

Für Speed-Pedelecs, die das Treten auf bis zu 45 km/h unterstützen dürfen, müssen Radfahrer den Führerschein der Klasse AM (Rollerführerschein) vorweisen. Offizielle Modelle, erkennbar am Nummernschild, sind nur wenige unterwegs. „Das Problem sind die aufgemotzten Standard-E-Bikes“, sagt Meier, „leider ein verbreitetes Phänomen.“ Etliche Bikes hat der Polizist bereits aus dem Verkehr gezogen. „Geahndet wird dies wie Motorradfahren ohne Führerschein“, erklärt Meier; dazu gesellen sich Versicherungs- und Steuervergehen. Oft bekommen die Besitzer ihre frisierten Bikes erst spät zurück. „Staatsanwälte greifen da in der Regel richtig zu“, weiß Maier und betont: „Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.“

Ampeln und Gehwege

Bürgersteige sind für Radler über zehn Jahren grundsätzlich tabu. Und Radler dürfen rote Ampeln nicht in schnellem Schlenker umfahren. „Wir werden das in den nächsten Wochen verstärkt überwachen“, sagt Meier, „wir wissen, an welchen Stellen Radler gerne tricksen.“

Ulrich Meier von der Polizei Holzkirchen weist darauf hin, dass alle Radler einen mit blauem Schild gekennzeichneten Radweg nützen müssen. Ausnahme: Das Schild teilt die Nutzung Radler/Fußgänger mit Querstrich, dann können Radler auch die Straße daneben nutzen.

Radler dürfen nebeneinander fahren, wenn damit der Verkehr nicht behindert wird. „Kommt ein Auto von hinten, wäre das eine Behinderung“, sagt Meier. Beim Vorbeifahren müssen Autos 1,5 Meter Abstand halten (außerorts sogar zwei Meter).

Radfahren mit über 1,6 Promille wird als Straftat geahndet (bei E-Scootern ist dies bereits ab 1,1 Promille der Fall). Zeigt ein Radler „Ausfallerscheinungen“ oder baut einen Unfall, greift bereits die 0,3-Promillegrenze.

