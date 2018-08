Pop-up-Store ist wieder zu: Ein Monat im eigenen Laden

Der Pop-up-Store in Holzkirchen hat seine Türen wieder geschlossen. Organisatoren und Jungunternehmer ziehen eine durchaus positive Bilanz – auch, wenn ihnen das gute Wetter das Leben schwer gemacht hat.

Holzkirchen – Für Anna Obermüller (20) war es die große Premiere. Bislang hatte die Jung-Designerin aus Weyarn ihre handverzierten Schuhe und T-Shirts ausschließlich auf ihrer Facebook-Seite beworben. Nun folgte also der Schritt rauf auf die große Bühne, rein in den ersten „eigenen“ Laden. Zumindest für einen Monat. Von Mitte Juli bis vorigen Samstag präsentierte Obermüller mit neun anderen Jungunternehmern aus der Region ihre Produkte im Pop-up-Store in Holzkirchen.

Ihr Fazit fällt durchweg positiv aus. Eine angenehme Atmosphäre im Laden, reger Austausch mit Mitstreitern und Kunden, vor allem aber eines: „Feedback, was ich an meinen Produkten noch verbessern kann“, sagt Obermüller. Und genau darum ging es den Organisatoren des Pop-up-Stores ja. Nachwuchs-Unternehmern und Kunstschaffenden eine Plattform bieten, um sich zu präsentieren und sich und ihre Produkte weiter zu entwickeln.

Entsprechend zufrieden zeigt sich auch Eva-Maria Schmitz. Die Standortförderin hatte das Projekt eingefädelt und in den leer stehenden Laden an der Münchner Straße geholt. „Für die Jungunternehmer war es eine gute Erfahrung und eine Möglichkeit, ohne verpflichtende Bindung ihre Produkte präsentieren zu können“, sagt Schmitz. Einziges, wenn auch gewichtiges Manko: das Wetter. „Es war einfach zu heiß“, sagt Schmitz. „Das hat uns nicht in die Karten gespielt.“ Potenziellen Kunden war bei Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Marke wohl eher nach baden als bummeln.

Die Laune verderben lassen wollten sich die Jungunternehmer davon aber nicht. Sie überlegten sich Wege, doch noch den ein oder anderen Besucher zusätzlich in ihren geteilten Laden zu locken. Ein kleines Fest mit Live-Musik am Samstagabend, ein moderner Kalligrafie-Workshop. „Die Teilnehmer waren sehr engagiert und positiv eingestellt, um das Ganze mit Leben zu füllen“, lobt Schmitz.

Der Designerin Obermüller konnten Interessierte etwa für einen Tag bei der Arbeit über die Schulter schauen. Wer wollte, konnte sein Paar Stoffschuhe samt Motivwunsch vorbeibringen. „Ich habe sie dann bemalt“, sagt Obermüller. Ein Bub, acht Jahre alt und großer Skateboard-Fan, läuft seither in Sneakers herum, die bunte Graffiti und, na klar, ein Skateboard zieren. Ein echtes Unikat. Dass der junge Skater nur einer von zwei Kunden an diesem Tag war und der Andrang an und für sich nicht der größte war – nicht weiter schlimm. „Es war Werbung für meine Produkte“, sagt Obermüller, „und das war ja meine Intention.“

Lesen Sie auch: Weckruf an den Lokalpatriotismus: Diese Aktion soll regionale Geschäfte stärken

Ob im kommenden Jahr erneut ein Pop-up-Store in Holzkirchen für einen Monat „aufploppt“, steht aktuell nicht fest. „Es gibt Überlegungen, aber noch nichts Konkretes“, sagt Standortförderin Schmitz. Von den diesjährigen Ausstellern „wäre bestimmt der ein oder andere nochmal bereit“. Allerdings müssten Schmitz und Dorien Meima-Schmid von „startups and more“, die den Store mitorganisiert und betreut hat, nach einer neuen leer stehenden Ladenfläche suchen.

Denn für den Pop-up-Store gibt es bereits einen Nachfolger. Wie Immobilienmaklerin Christel Bauer, die das Objekt vermarktet, auf Anfrage mitteilt, steht die Firma „Argus Noble Metall“ in den Startlöchern. Der Onlinehandel für Edelmetall bezieht die Räumlichkeiten an der Münchner Straße demnach schon heute.

fp