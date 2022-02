Im Zentrum der Pandemie: FOS-Schüler absolvieren Praktika im Krankenhaus und Seniorenheim

Von: Jonas Napiletzki

Erfolgreich: Die Schülerinnen (v.l.) Nicole Hausmann und Lina Kronthaler konnten ihre Praktika absolvieren. Betreuungslehrerin Anette Gallus und Gebhard Schellhorn, Schulbeauftragter der fachpraktischen Ausbildung, unterstützten sie bei der Suche. © Privat

Kliniken, Schulen, Altenheime: Alle drei Einrichtungen sind von der Pandemie besonders getroffen. Und in allen dreien absolvieren Schüler der Fachoberschule Holzkirchen Praktika.

Holzkirchen – Zwischen Krankenhausbetten und Senioren, spielenden Kindern und lernenden Grundschülern, dort, wo es in der Pandemie komplizierter geworden ist: Hier absolvieren Schüler der Fachoberschule Holzkirchen (FOS) ihre Praktika. Einblicke in die soziale Arbeitswelt sind Pflicht in der fachpraktischen Ausbildung (fpA) auf dem Weg zum Abitur. In der Pandemie wurde das aber teils zur Hürde. Wie es den jungen Erwachsenen zuletzt ergangen ist? Das schildern Lehrkräfte und Schülerinnen auf Nachfrage in einer Pressemitteilung.

Insgesamt besuchen 291 Schüler die elften Klassen der FOS in verschiedenen Ausbildungsrichtungen. 63 davon belegen den sozialen Zweig – und unterstützen in der elften Klasse ein halbes Schuljahr lang im 14-tägigen Wechsel für je zwei Wochen eine erzieherische Einrichtung wie Grundschulen oder Kindergärten. In der anderen Jahreshälfte steht der pflegerische Bereich an.

„Einige Praktikanten haben ihre Stelle verloren“

Bereits vor Schuljahresbeginn hätten viele Einrichtungen im betreuerisch-pflegerischen Bereich, beispielsweise Kliniken, mitgeteilt, dass keine Praktikumsplätze für das erste Halbjahr angeboten werden könnten. Auch wurden Zusagen zurückgezogen. Insgesamt 15 Betriebe hätten abgesagt. Dies erforderte „eine zusätzliche Hilfestellung bei der Suche nach Alternativen“ – eine Aufgabe, um die sich an der FOS Gebhard Schellhorn als fpA-Schulbeauftragter kümmert. Erfolgreich: Mit der Unterstützung durch die Schule haben alle eine Praktikumsstelle gefunden, bestätigt Schellhorn.

Die fpA-Betreuungslehrerin Anette Gallus ergänzt, die Situation sei zu Beginn und im weiteren Verlauf der Pandemie schon einmal schwieriger gewesen. „Denn einige Praktikanten haben zwischenzeitlich aufgrund aufgrund zu hoher Zahl positiver Coronafälle ihre Stelle verloren, mussten sich um eine neue Stelle bemühen oder sind selbst erkrankt.“ In der Folge leisteten Betreuungslehrer Mehrarbeit. Für außerplanmäßige Ausfälle halten sie für Schüler Homeoffice-Aufträge bereit. Mittlerweile hat sich diese Lage gebessert.

Lina Kronthaler, Praktikantin der Fachklinik Alpenland Bad Aibling, und Nicole Hausmann, Praktikantin des Seniorenzentrums Sauerlach, berichten in der Mitteilung von Chancen und Schwierigkeiten. In beiden Einrichtungen war es für sie zwar kein großes Problemen, eine geeignete Stelle zu finden. Aber: Die Praktikumssuche im betreuerisch-pflegerischen Bereich sei aufgrund verschiedenster Vorgaben, etwa wegen der 3G-Regel, schwerer und eingeschränkter gewesen. Aus ihrem Alltag schildert Kronthaler: „Wenn man den ganzen Tag eine FFP2-Maske tragen muss, dann ist das auf jeden Fall anstrengend.“ Abstand und Hygieneregeln seien in Ordnung, „da man sich an diese gewöhnt hat“.

Einrichtungen trotz Corona froh über die FOS-Schüler

Hausmann berichtet: „Das Maskentragen ist für mich weniger das Problem. Schwieriger war es, dass Gruppen bei den verschiedensten Projekten im Altenheim nicht durchgemischt werden durften.“ Dies habe die Organisation von Aktionen verkompliziert; Gruppenaktivitäten seien weniger möglich gewesen. In Phasen niedriger Inzidenzen waren hingegen auch kleinere Weihnachtsfeiern möglich. Hausmann erzählt: „Besonders schön war es, dass wir ein kleines Oktoberfest unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen für die Bewohner ermöglichen konnten.“ Dies „war eine tolle Abwechslung“.

Trotz der Pandemie empfehlen beide Praktikantinnen ihre Stellen weiter, da man schöne Erfahrungen sammeln und sich persönlich weiterentwickeln könne. Kronthaler sagt: „Durch die sehr gute Betreuung der Praxisanleitung, habe ich mich total wohl gefühlt. Die verschiedensten Krankheitsbilder und das Thema Sucht wurden einem sehr gut erklärt und beigebracht.“ Auch Hausmann fühlte sich im Seniorenzentrum willkommen. Durch die Unterstützung seien mehr Einzel- und Gruppenbetreuungen möglich gewesen. Gallus bestätigt, die Praktikanten würden wertgeschätzt und die Einrichtungen seien froh über die Schüler – trotz der Pandemie.

