Strom und Gas in Holzkirchen werden deutlich teurer - Preisschock für Fernwärme-Kunden

Von: Andreas Höger

Überraschend kommt die Nachricht nicht, bitter für viele Holzkirchner Haushalte ist sie trotzdem: Die Gemeindewerke erhöhen zum 1. Januar die Preise für Strom und Gas sehr deutlich. Wer mit Fernwärme heizt, muss nächstes Jahr sogar über 50 Prozent mehr bezahlen.

Holzkirchen – Die Hiobsbotschaft lag am Dienstag (15. November) in den Holzkirchner Briefkästen. Mit Beginn des kommenden Jahres schlägt die Energiekrise voll auf die Kunden der Gemeindewerke durch. „Die Entwicklungen auf den Energiemärkten seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind nicht spurlos an uns vorübergegangen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kommunalunternehmens, das zu 100 Prozent der Marktgemeinde Holzkirchen gehört. Die Verknappung fossiler Energieträger habe zu deutlich höheren Einkaufspreisen geführt, zudem seien Netzentgelte, Steuern und staatliche Umlagen gestiegen.

„Wir bedauern die Preiserhöhungen sehr, weil sie das Budget unserer Abnehmer sicher empfindlich belasten“, sagt Geschäftsführer Albert Götz und betont, dass die neuen Preise „für uns keine zusätzliche Einnahmequelle darstellen, sondern nur gestiegene Kosten weitergeben“.

Beim Strom steigen die Arbeitspreise bei den wichtigsten Tarifen (Grundversorgung und HK medi) um brutto 13,69 Cent je Kilowattstunde, das sind rund 36,5 und 38 Prozent. Der Grundpreis bleibt stabil. Götz verweist darauf, dass andere große Anbieter im Raum München ihre Strompreise sogar fast verdoppelten. Ein kleines Trostpflaster könnte die vom Bund geplante „Strompreisbremse“ werden, die ab Januar greifen soll. „Über Umfang und konkrete Ausgestaltung liegen noch keine genauen Daten vor“, teilen die Gemeindewerke mit. Götz stellt klar, dass „wir selbstverständlich alle darin enthaltenen Vergünstigungen an unsere Kunden weitergeben“.

Etwas milder fallen die Steigerungen beim Gas aus. Die wichtigsten Tarife (Grundversorgung und Holzkirchner Gas-16 medi) werden um 26,5 und 32 Prozent teurer, auch hier bleiben die Grundpreise unverändert. „Unser Einkaufspreis an den Handelsmärkten hat sich seit Jahresbeginn teils verzehnfacht“, erklärt Götz. „Das konnten wir nicht mehr auffangen.“ Wie beim Strom verweist er auf andere Anbieter, die beim Gas Preissteigerungen von 190 Prozent und mehr angekündigt haben. Wie sich die staatliche „Gaspreisbremse“ auswirkt, die ab März 2023 wirksam werden soll, ist laut Götz ebenfalls noch nicht abzusehen.

Fast einen Preisschock müssen Fernwärme-Kunden verdauen. Der Arbeitspreis steigt um 59 Prozent, der Grundpreis um 2,7 Prozent. Zwei Faktoren sind dafür verantwortlich: Laut Gemeindewerke besteht die Holzkirchner Fernwärme nicht nur aus Geothermie-Energie, sondern auch aus verteuerter, „fossiler“ Wärme aus Heizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung. Zudem schreibe der Gesetzgeber vor, dass die „Preisgleitklausel“, die Bestandteil der Wärmelieferungsverträge ist, auch die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt berücksichtigen muss.

Diese Klausel funktioniere aber auch in die andere Richtung, betont Götz: „Wenn sich die Energiemärkte entspannen, geben wir sinkende Kosten an die Kunden weiter.“ Auch bei Strom und Gas werde man jede Chance zu Preissenkungen nutzen. „Schließlich müssen wir konkurrenzfähig bleiben.“

