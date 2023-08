Professor Keel und die Holzkirchner Sommer: Ein Fest zum Abschied

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Zum Abschied eine Schützenscheibe: (v.l.). Andrea Meyertholen, Günther Reichenthaler (Freundeskreis), Lisa Schlegl, William Keel, Christoph Schmid und Albert Schlegl. © Christian scholle

Knapp 40 Sommer und Freundschaften fürs Leben: Das verbindet Professor William Keel (75) mit Holzkirchen. Bis 2019 hat er die Sommerschule der Uni Kansas geleitet, dann kamen die Pandemie und sein Ruhestand. Als Gast kehrte Keel für einen Abschiedsbesuch zurück – und wurde vom Freundeskreis groß gefeiert.

Holzkirchen – Drei Jahre lang haben Lisa und Albert Schlegl die Schützenscheibe mit dem Konterfei des Professors aus Kansas verwahrt. Eigentlich hätte der Holzkirchner Freundeskreis William Keel das gute Stück 2020 beim Abschiedsabend der Sommerschule übergeben wollen. Corona machte diese Pläne zunichte, aber die Freundschaft hielt. Wie berichtet, ist die Sommerschule nach langer Pause heuer wieder zurück in Holzkirchen, nun unter der Leitung von Professorin Andrea Meyertholen. Mit acht Studenten hat sie erstmals fünf Wochen in Holzkirchen verbracht. Und beim Abschiedsabend für Studenten und Gasteltern im Gasthof Alte Post war Professor Keel noch einmal mit dabei: als eigens aus Kansas angereister Ehrengast.

Schützenscheibe als Abschiedsgeschenk

Es schwang viel Rührung mit, als Albert Schlegl, Vorsitzender des Freundeskreises, die von Ursula Pfatrisch aus Sachsenkam bemalte Scheibe überreichte. „Für uns war es immer so etwas wie die fünfte Jahreszeit, wenn Du mit Deinen Studenten hier warst“, erinnerte sich Schlegl. Von 1981 bis 2019 kam Keel Jahr um Jahr mit seinen Studenten, insgesamt rund 700 Frauen und Männer, nach Holzkirchen. Das Programm lebt von einer Kooperation der Uni Kansas mit der Holzkirchner Volkshochschule und dem ehrenamtlichen Freundeskreis. Die Uni sorgt für den gesamten Ablauf und die Lehre, die Vhs beherbergt die Deutschkurse, der Freundeskreis kümmert sich um die Gasteltern und das Ausflugsprogramm. „Die Gasteltern sind das Herzstück der Sommerschule“, betonte Albert Schlegl.

Ein zweites Zuhause in Holzkirchen

Keel selbst wurde 1987 bei Therese Hofer einquartiert. „Wir kannten uns bis dahin nicht, aber es entstand eine tiefe Freundschaft“, berichtete er. Die beiden redeten Abend für Abend über Gott und die Welt, bei Frankenwein. Das Haus der Hofers wurde Keels Sommer-Zuhause. „Nach zehn Jahren durfte ich die Flasche selbst aus dem Keller holen“, erinnert sich Keel. Eines Tages kam der Anruf: Seine Holzkirchner Freundin war gestorben. Ihre Tochter Christl sagte am Telefon: „Jetzt wohnst Du bei uns.“ Wenn Keel davon erzählt, bricht die Stimme: „Das bedeutet so viel.“ Auch bei seiner Stippvisite – Keel war diesmal nur eine Woche in Deutschland – wohnte er im vertrauten Haus.

Bayerische Gemütlichkeit

Der Sprachwissenschaftler hat viele Freunde in Holzkirchen. Seiner Natur nach könne Keel eigentlich als Einheimischer durchgehen, findet Albert Schlegl: „Der Bayer ist vom Wesen her ja eher gemütlich.“ Die Gemütlichkeit, das Miteinander zu pflegen, steht im Kern der Arbeit des Freundeskreises. Und so führt das Ausflugsprogramm schon auch zu touristischen Klassikern – Neuschwanstein, Tegernsee, Salzburg –, aber die Abende bei den Holzkirchner Trachtlern und dem Schützenverein bleiben stets in besonderer Erinnerung. Auch beim Festabend waren die Trachtler dabei und zeigten viel beklatschte Tänze.

Zu Keels Verabschiedung kamen drei Generationen von Holzkirchner vhs-Leitern: Karlheinz Eisfeld, Thomas Mandl und der amtierende Dominik Schmidt. Der frühere Bürgermeister und jetzige Landrat Olaf von Löwis dankte in einem Brief für „nachhaltige Impulse“ im interkontinentalen Austausch.

Die Sommerschule geht weiter

Bürgermeister Christoph Schmid hatte die Lederhose angezogen und feierte den ganzen Abend mit der Runde, zu der Gasteltern von früher und jetzt, Keels Nachfolgerin Meyertholen und natürlich die acht Sommerstudenten 2023 gehörten. Er hoffe, dass die über 60-jährige Tradition der Holzkirchner Sommerschule noch lange Bestand habe, meinte Schmid. Künftig wolle er dem Programm einen Punkt hinzufügen: „Wir machen eine kleine Rathaus-Session.“

Meyertholen lächelte dazu. Sie danke den Holzkirchnern, die ihre Herzen und ihr Zuhause für die US-Studenten geöffnet haben, für wunderbare Wochen, strahlte Keels Nachfolgerin zum Abschied: „Bis nächsten Sommer!“