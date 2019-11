Holzkirchen: Wenn FOS-Schüler ein Gesetz planen

Wie funktioniert Politik? In der Theorie war das den Schülern der Fachoberschule (FOS) Holzkirchen klar. Beim Planspiel „Der Landtag sind wir!“ ging es nun in die Praxis.

Holzkirchen – Zwei Klassen erarbeiteten bei einem Kooperationsprojekt des Bayerischen Landtags und der Forschungsgruppe „Jugend und Europa“ am Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) einen Gesetzesentwurf zur Stärkung des Verbraucherschutzes in Bayern. Den präsentierten sie abschließend Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sowie den Landtagsabgeordneten Florian Ritter (SPD) und Anne Cyron (AfD), die mit vorbereiteten Fragen bei einer Podiumsdiskussion den Parlamentstag in der Schule abrundeten.

Dass sich noch lange nach dem offiziellen Ende Gruppen von Schülern um die Politiker scharten und alle Beteiligten eifrig diskutierten, bestätigte den Eindruck von Theresa Fuchs, es an diesem Freitag mit extrem motivierten Klassen zu tun gehabt zu haben. Als eine von vier CAP-Studenten hatte sie den Vormittag mit organisiert und geleitet. Das, so Eva Feldmann-Wojtachnia, die seit zehn Jahren federführend für das in dieser Form deutschlandweit einmalige Projekt verantwortlich zeichnet, sei einer der Hauptgründe für den großen Erfolg. Nicht die „Alten“ sollten sich hinstellen und in der gewohnten Lehrer-Schüler-Konstellation dozieren. Vielmehr wolle man durch die Studenten Barrieren abbauen und die Themen junger Leute treffen. 60 bis 70 derartige Planspiele werden jährlich im Freistaat quer durch alle Schultypen ab der achten Jahrgangsstufe veranstaltet.

Umso glücklicher schätzte man sich in Holzkirchen, einen der begehrten Plätze ergattert zu haben, so Direktor Josef Schlemmer. Und die Begeisterung lag nicht nur aufseiten der Pädagogen. Viel Spaß habe es gemacht und sei spannend gewesen, war die vorherrschende Meinung der rund 40 Jugendlichen.

Ohne vorher Konkretes zu wissen, hatten sie am Morgen ihr Thema vorgelegt bekommen, waren proportional zu den realen Verhältnissen im Landtag in politische Gruppierungen eingeteilt worden und hatten als solche im Schnelldurchlauf durchgespielt, welche Gremien in der Realität ein Gesetzentwurf durchläuft, ehe er im Plenum vorgestellt, diskutiert und darüber abgestimmt wird. „Da lernt man zu diskutieren“ prägte sich bei Moritz Heide ein, und dass man lernen müsse, Kompromisse zu finden. „Sehr spannend und eine gute Erfahrung“ fand auch seine Mitschülerin Julia Graf das Planspiel. Sie war den Konservativen zugelost worden und musste daher zunächst im Ausschuss Fragen des Verbraucherschutzes diskutieren. Sehr schnell sei die Zeit dabei vergangen, sehr gut die Erfahrung gewesen, so direkt zu erleben, wie Politik gemacht wird.

Zuletzt ging es daran zu formulieren, was man von den Profis wissen wollte. Dabei reichten die Fragen von der Höhe der Diäten („Aktuell ohne Abzüge monatlich etwa 8400 Euro“, so Ritter) und der tatsächlichen Dauer bis zum Beschluss eines Gesetzentwurfs („Realistisch ein Vierteljahr“, so Aigner) über die persönliche Motivation, parteipolitisch aktiv zu werden, den Umgang mit (Todes-)Drohungen und die Aktivitäten der jeweiligen Parteien im Klimaschutz bis zum persönlichen Standpunkt zur Legalisierung von Cannabis und dazu, ob es deprimierend sei, wenn man seine Position nicht durchbringen könne.

Die abschließende Frage, wie man sich als junger Mensch politisch einbringen könne, beantworteten die Gäste unisono: sich engagieren, mitmachen und wählen gehen.

