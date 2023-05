Prügelei am Rande des Holzkirchner Frühlingsfests

So gediegen wie hier im Festzelt ging‘s außerhalb nicht immer zu. © THOMAS PLETTENBERG

Am späten Samstagabend kam es in unmittelbarer Nähe des Frühlingsfestes in Holzkirchen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten und zwei leichtverletzten Personen.

Nach Angaben der Polizei Holzkirchen, meldete am Samstag (20. Mai) gegen 23.20 Uhr ein Zeuge der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd telefonisch eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Marienstraße in Holzkirchen.

Zwei Tölzer auf dem Heimweg von einer Gruppe Jugendlicher gestellt

Vor Ort stellte sich die Situation den eingesetzten Beamtinnen und Beamten folgendermaßen dar: Ein 20- und ein 21-jähriger Besucher des Frühlingsfestes, beide aus Bad Tölz, hatten sich gerade auf den Heimweg in Richtung Bahnhof gemacht, als sie auf eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen trafen. Zwischen den Personen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem verbalen Streit, welcher darin gipfelte, dass mehrere Personen aus besagter Gruppe auf die beiden Festbesucher einschlugen. Einer der beiden ging dabei zu Boden und wurde daraufhin getreten. Beide Geschädigten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Gruppe ergreift vor Eintreffen der Polizei die Flucht, einer wird dennoch gefunden.

Vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, ergriff die Gruppe Jugendlicher die Flucht. Die beiden Verletzten und weitere Anwesende konnten keine konkrete Personenbeschreibung abgeben, jedoch erkannte ein Zeuge einige Zeit später zumindest einen Beteiligten am Bahnhof Holzkirchen. Dieser konnte vor Ort kontrolliert und Blutspuren an seiner Kleidung festgestellt werden.

Der Beschuldigte wurde zur Polizeiinspektion Holzkirchen gebracht und nach erfolgter Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den übrigen Beteiligten folgen.